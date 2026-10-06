El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética. El anuncio fue realizado este lunes por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, en Estocolmo.

Los investigadores fueron reconocidos por desarrollar una herramienta que permitió avanzar en el estudio del cerebro y comprender con mayor precisión cómo las células nerviosas intervienen en los recuerdos, las emociones y los comportamientos.

Qué es la optogenética

La optogenética combina técnicas de genética y luz para activar o desactivar células nerviosas de manera controlada. Esto permite a los científicos estudiar circuitos neuronales específicos y observar qué efectos tienen sobre distintas funciones del cerebro.

El desarrollo comenzó con los trabajos de Hegemann y Nagel, quienes descubrieron una proteína llamada canalrodopsina en un alga unicelular. Esta proteína tiene la capacidad de responder a la luz y abrir un canal por el que circulan iones.

A partir de ese descubrimiento, Deisseroth consiguió transformar esa proteína en una especie de interruptor controlado por luz para las células nerviosas. En sus experimentos logró activar señales en neuronas mediante luz azul y posteriormente utilizó la técnica en cerebros de animales vivos.

Un avance para estudiar el cerebro

La principal importancia de esta técnica está en su precisión. A diferencia de métodos anteriores que permitían estimular grupos amplios de neuronas, la optogenética hace posible seleccionar poblaciones específicas y controlar su actividad en períodos muy breves.

Gracias a esta herramienta, los investigadores pudieron estudiar los circuitos relacionados con la memoria, las emociones, el movimiento y distintos comportamientos. También abrió nuevas líneas de investigación sobre enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Posibles aplicaciones médicas

El método ya es utilizado en laboratorios de todo el mundo para investigar el funcionamiento del cerebro y otros órganos. Además, existen investigaciones que exploran posibles aplicaciones terapéuticas, entre ellas tratamientos vinculados con enfermedades neurológicas y la recuperación de la visión.

Con este reconocimiento, Hegemann, Nagel y Deisseroth fueron distinguidos por un trabajo que, según la Asamblea Nobel, sentó las bases de una nueva era en la neurociencia.