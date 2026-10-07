La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2026 al francés Henri Kagan y al japonés Kenso Soai por sus investigaciones sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Los trabajos de ambos científicos permitieron avanzar en la explicación de uno de los grandes interrogantes de la química: por qué algunas moléculas que pueden existir en dos versiones especulares terminan predominando en una sola forma en los organismos vivos.

La situación puede compararse con las manos derecha e izquierda. Ambas tienen los mismos componentes, pero son imágenes especulares que no pueden superponerse exactamente. En química, estas moléculas reciben el nombre de quirales.

La importancia para los medicamentos

El fenómeno no es solamente una curiosidad científica. Las dos versiones de una misma molécula pueden comportarse de manera diferente al interactuar con otras sustancias y con el organismo humano.

Por eso, poder controlar cuál de las dos formas se produce resulta fundamental para la industria farmacéutica y el desarrollo de medicamentos. Una variante puede generar el efecto terapéutico buscado mientras que la otra puede ser menos efectiva o incluso perjudicial.

El trabajo de Kagan y Soai permitió desarrollar métodos para favorecer la producción de una única versión molecular.

Los experimentos que cambiaron la investigación

Kagan dio un paso clave en 1986, cuando demostró que una pequeña diferencia inicial en la orientación de las moléculas podía amplificarse durante una reacción química.

Soai profundizó ese camino durante la década siguiente. En 1995, desarrolló una reacción en la que una molécula podía actuar como catalizador de su propia formación, amplificando una determinada orientación molecular. En 2003 consiguió una reacción que produjo casi exclusivamente una de las dos formas posibles.

Los descubrimientos ayudaron así a explicar cómo una pequeña diferencia inicial puede transformarse en una predominancia casi absoluta de una de las dos formas.

Un premio de 12 millones de coronas

Kagan, de Francia, y Soai, de Japón, compartirán el premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo.

El Nobel de Química 2026 reconoce así una investigación que comenzó como una pregunta fundamental sobre la estructura de las moléculas y que terminó aportando herramientas de gran importancia para la química moderna y el desarrollo farmacéutico.