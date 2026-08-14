Este sábado 15 de agosto, el espacio artístico La Sala de Estar abrirá sus puertas para recibir a Jazzparring, el trío integrado por Valentín Cora, Marcelo Laspiur y Santiago Molina. La propuesta musical abarca un repertorio selecto pensado para los amantes del género, con un sonido que evoca el jazz moderno de las décadas de los ’60, ’70 y ’80.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el baterista Santiago Molina detalló la propuesta de este encuentro intimista para disfrutar de sonidos, ritmos y melodías: “Básicamente hacemos jazz contemporáneo con composiciones propias del guitarrista Valentín Cora y arreglos de otras obras ya conocidas del ambiente jazzístico argentino e internacional”, destacó.

La Sala de Estar se consolidó como el escenario ideal para este tipo de iniciativas, donde los admiradores del jazz encuentran un punto de encuentro para compartir en compañía. Si bien el género no es masivo en la provincia, existe un público fiel que busca estas instancias, motivo por el cual el espacio sostiene un ciclo regular durante los fines de semana.

Además del show en vivo, el público podrá acompañar la velada con opciones gastronómicas que incluyen aperitivos, cervezas, picadas y pizzetas, en un ambiente que invita a relajarse y disfrutar sin la estructura de un bar tradicional. En ese marco, el grupo desplegará su repertorio influenciado por grandes referentes como John Coltrane, Herbie Hancock y Miles Davis.

Entradas y reservas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, mientras que en puerta costarán $5.000. Para consultar la dirección del evento o realizar la compra de las ubicaciones, los interesados deben comunicarse al número 2645052667.