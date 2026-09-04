Noel Gallagher, uno de los líderes de Oasis y reconocido hincha del Manchester City, celebró la llegada de Enzo Fernández al equipo inglés y llenó de elogios al mediocampista argentino.

El músico británico consideró que el exjugador del Chelsea es justamente el futbolista que el equipo necesitaba para reforzar el mediocampo y aportar una cuota de carácter que, según su mirada, le estaba faltando al conjunto dirigido por Pep Guardiola.

“Es exactamente el jugador que necesitamos”, afirmó Gallagher durante una entrevista con talkSPORT, en la que analizó el mercado de pases del Manchester City.

El elogio de Noel Gallagher a Enzo Fernández

El líder de Oasis destacó especialmente la personalidad del argentino dentro de la cancha. Incluso lo comparó con Roy Keane, histórico mediocampista del Manchester United, aunque aclaró que no pretendía poner a Fernández al mismo nivel de la leyenda inglesa.

“Queríamos un jugador similar a Roy Keane, no por ponerlo a su nivel, pero que se le plante a los rivales”, explicó Gallagher.

Para el músico, el City necesitaba sumar un futbolista capaz de imponerse en la mitad de la cancha y asumir un rol más combativo.

“Nos ha faltado eso”, sostuvo, y remarcó que otros jugadores del plantel no cumplen naturalmente con esa función.

La camiseta 17 y el gesto que sorprendió al músico

Gallagher también se mostró particularmente entusiasmado con una decisión de Enzo Fernández: utilizar la camiseta número 17, un dorsal que durante años perteneció a Kevin De Bruyne.

El argentino eligió ese número por motivos vinculados con su carrera en la Selección argentina, ya que fue uno de los primeros dorsales que utilizó con la camiseta nacional.

Sin embargo, para el músico británico, la elección tiene un significado especial por el legado que dejó De Bruyne en el Manchester City.

“Me pone contento que esté acá y me gustó que pida la camiseta de Kevin”, señaló Gallagher, quien interpretó la decisión como una muestra de la personalidad del mediocampista.

Un pase millonario

Enzo Fernández llegó al Manchester City procedente del Chelsea después de tres temporadas y media en el club londinense. El traspaso se concretó por 146 millones de euros, en uno de los movimientos más importantes del mercado.

Ahora, el argentino afrontará una nueva etapa en la Premier League, esta vez con la camiseta del City y bajo la mirada de uno de los hinchas más famosos del club, que ya dejó en claro que espera mucho de él.



