Noelia Custodio llega a San Juan con su nuevo show “Buen Día Espanto”

Noelia Custodio llegará a San Juan este viernes 23 de octubre con “Buen Día Espanto”, su nuevo unipersonal de stand-up. La función será a las 21 en la Sala Z, donde la comediante presentará un espectáculo que propone recorrer el lado más inesperado de la mente humana a través del humor, el absurdo y las situaciones cotidianas.

Después de despedir “Cerdo de Miel”, el show con el que recorrió distintos puntos del país, Custodio regresa a los escenarios con una propuesta completamente nueva. En esta oportunidad, plantea una combinación de historias inéditas, reflexiones insólitas y delirios escénicos, con un estilo ácido y una interpretación marcada por la intensidad.

La presentación es definida como algo más que un espectáculo de stand-up: una catarsis compartida con el público, en la que los pensamientos más incómodos y las situaciones que generan temor se convierten en material humorístico. La propuesta parte de una idea central: a veces, lo que más miedo provoca es simplemente comenzar el día.

La trayectoria de Noelia Custodio

Custodio cuenta con experiencia en distintos escenarios y medios de comunicación. Participó en las ediciones 2013 y 2014 del Festival Ciudad Emergente y en el Festival Nuestro. En 2015 también formó parte del Festival de la Palabra, donde se presentó ante más de 5.000 personas.

Durante 2016 y 2017 integró el especial de Comedy Central Stand-Up en Argentina, una participación que contribuyó a ampliar su recorrido dentro de la escena humorística nacional.

En el ámbito digital, su canal de YouTube supera los 30 millones de reproducciones. Además, trabajó en emisoras como Radio Splendid, Futurock FM y El Destape Radio.

Actualmente, forma parte de los equipos de Olga en Vivo y Gelatina, donde regresó con el programa “¡Qué olor!”.

Entradas para el show en San Juan

La función de “Buen Día Espanto” será el viernes 23 de octubre, a las 21, en la Sala Z de San Juan. Las entradas tienen un valor desde los $35.000 y se pueden adquirir de manera online a través de Passline.

También están disponibles en la boletería de la Sala Z, de lunes a viernes, de 9 a 13.