Noelia Marzol y Ramiro Arias celebraron 7 años juntos: “Mi amor platónico se convirtió en amor real”

La bailarina y el exfutbolista alcanzaron un hito especial en su historia de amor tras aquel primer encuentro que cambió sus vidas por completo. El romance que comenzó de forma inesperada hoy se consolida como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo argentino.

Ambos compartieron en sus perfiles de Instagram postales entrañables para recordar el inicio de su relación y destacar el camino recorrido juntos. La artista expresó su alegría por este tiempo transcurrido al escribir "7 años viejo! Hermosos y vertiginosos 7 años. Te amo".

Por su parte el deportista no se quedó atrás y dedicó un tierno balance sobre la convivencia y la familia que construyeron con sus dos pequeños hijos. En su dedicatoria afirmó "7 años juntos, es poco, es mucho, depende de cada uno. Para mí 7 años increíbles con quien era mi amor platónico y se convirtió en amor real".

El aniversario sirvió para reconfirmar que el vínculo sigue fuerte a pesar del paso del tiempo y las distintas etapas vividas. Con humor y complicidad la pareja demostró que continúa tan unida como el primer día.