El referente del reggae roots argentino llega este 15 de noviembre al Complejo La Meseta para celebrar tres décadas de música con un show que hará tocará de lleno el corazón de los sanjuaninos.

Nonpalidece prepara una auténtica fiesta en el marco de una gira nacional e internacional que viene desempeñando este año y no será casualidad que toque nuevamente en tierras cuyanas, puesto que el grupo oriundo de Tigre, surgido en 1996, mantiene un vínculo especial con el público local.

El grupo liderado por Néstor Ramljak se encuentra en un presente de plena vigencia y consolidación y eso es lo que plasmó el cantante y vocalista en su pensamiento, sintetizando que: "son treinta años que estamos en el mismo lugar de siempre, demostrando que se puede avanzar con perseverancia, manteniendo intactas las ganas de hacer música y consolidando un proyecto sin parates", dijo el músico.

Esta cohesión grupal y humana se sostiene desde el primer concierto ofrecido en 1996 en Buenos Aires —e incluso desde los ensayos previos en el 95—, contando con la misma formación histórica y el respaldo técnico de su sonidista de toda la vida, Adrián Pagliano.

Para Ramljak, este recorrido se cimentó leyendo a tiempo las adversidades y apostando a objetivos nuevos que eviten caer en el estancamiento, priorizando la creación de nuevos clásicos por sobre la repetición sistemática de las canciones más conocidas.

El trayecto de Nonpalidece incluye hitos fundamentales desde el lanzamiento de su álbum debut "Dread al Control" en el año 2000, pasando por siete discos de estudio y tres álbumes en vivo que los llevaron a pisar escenarios de Europa, Estados Unidos y festivales de la talla de Rototom Sunsplash y Cosquín Rock.

Asimismo, la consagración internacional se coronó con Hecho en Jamaica (2024), un proyecto grabado en los legendarios estudios Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio junto a figuras emblemáticas como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose y Alborosie.

Con la consigna de celebrar este aniversario junto a la comunidad a través del lema "30 años, 30 canciones", la gira concluirá con dos grandes desembarcos en el Movistar Arena de Buenos Aires y en el Metropolitano de Rosario previstos para marzo de 2027, ambos shows que estarán compartidos junto a Los Paralamas.

30 años, la convicción intacta

La banda reafirma la autogestión, su modelo cooperativo y con la música entendida como una "trinchera de bienestar colectivo", para Néstor, estos valores continúan siendo el motor inagotable de un legado que sigue haciendo historia dentro y fuera de país.

El cantante reflexionó que sostenerse fue fruto de haber sabido leer a tiempo las adversidades y mantener la voluntad de seguir construyendo en conjunto. Asimismo, Ramljak subrayó: "el proyecto siempre mantuvo una mirada de sentido común, donde la prioridad nunca fueron los intereses económicos desmedidos, sino la música como un espacio de encuentro y una trinchera de bienestar para compartir con la gente".

Por otro lado, las intensas giras representan toda una prueba en el cuerpo, pero que al mismo tiempo, lo disfrutan profundamente. "Tocar, pegarse una ducha, subirse al micro, viajar, llegar, ir a probar sonido, es verdad, castiga el lomo a cualquiera, pero bueno, la idea es estar preparado y brindarle al cuerpo las herramientas para que esas giras sean disfrutables y no padecerlas". A lo largo de los años, estas giras los han llevado a recorrer distintos escenarios del país y del continente, abarcando países como Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Chile.





En detalle

Nonpalidece actuará este domingo 15 de Noviembre a las 21 hs. en La Meseta (Abraham Tapia antes de Calle 5). Entrada general $45.000, disponibles por EntradaWeb.