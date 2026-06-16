Noruega terminó goleando de manera abrumadora a la selección iraquí por 4 a 1 en el segundo partido de la primera fecha perteneciente al Grupo I.

Este resultado lo deja bien posicionado en la fase, junto a Francia, quien por su parte derrotó a Senegal por 3 a 1. El conjunto de Ståle Solbakken arrancó la competencia con una victoria contundente, impulsada por el doblete de Erling Braut Haaland y los tantos de Leo Østigård y el autogol de Aymen Hussein en el descuento.

Iraq, que plantó cara durante los primeros compases del encuentro con una intensa presión alta, acusó el desgaste físico en la segunda mitad y termina su debut mundialista con una derrota.





La primera parte mostró a un Noruega efectivo en ataque con Haaland como figura, y a un Iraq que respondió con intensidad y varias ocasiones, aunque sin la misma efectividad en la definición.





Desarrollo del Primer Tiempo

Las primeras llegadas de peligro fueron de Iraq, con un remate desviado de Ali Al Hamadi al 13, asistido por Aymen Hussein. Por parte de Noruega, Erling Haaland falló un cabezazo al 20 tras un centro de Julian Ryerson. El equipo escandinavo abrió el marcador al 29, cuando Haaland definió con la izquierda tras un centro de David Møller Wolfe.

El empate llegó rápidamente: al 39, Aymen Hussein anotó de cabeza para Irak desde el centro del área. Antes del descanso, Haaland volvió a aparecer en el área rival, primero con un remate contenido por el arquero y luego marcando el segundo gol de Noruega al 43, esta vez con la derecha y desde muy cerca, colocando el 2-1.

El cierre del primer tiempo se caracterizó por una serie de intentos ofensivos de Irak en tiempo añadido, con remates de Zaid Tahseen, Ali Al Hamadi y Akam Hashim, aunque ninguno logró superar la defensa noruega. El árbitro señaló el final de la primera mitad al 45′+7, dejando a Noruega en ventaja por un gol.

El partido comenzó con intensidad y acciones divididas. Noruega se mostró ofensiva desde el inicio, con Alexander Sørloth participando en los primeros duelos y remates. Las faltas no tardaron en aparecer: Sørloth cometió la primera al minuto 6 y Ali Al Hamadi y Julian Ryerson sumaron infracciones en los minutos siguientes.

Tal como se preveía, Noruega arrancó el encuentro adueñándose de la posesión de la pelota. Con Martin Ødegaard como eje e intentando conectar rápido con Alexander Sørloth y Erling Haaland, los europeos buscan romper las líneas del conjunto asiático.

Los "Leones de Mesopotamia" salieron con un esquema defensivo muy disciplinado (4-4-2). Se repliegan bien atrás, le cierran los caminos interiores a Noruega y, por el momento, resisten con solidez los intentos de centros buscando a Haaland.

Un inicio intenso, con Noruega proponiendo el ritmo físico pero topándose con un bloque iraquí muy combativo que no regala ni un centímetro en el área.

Akam Hashim, jugador de Irak, realizó una entrada, marcando el inicio de la presión defensiva por parte del equipo iraquí en los primeros compases del encuentro.

Alexander Sørloth(Noruega) cometió una falta, interrumpiendo la dinámica del partido y señalando la primera infracción personal del delantero noruego durante el encuentro.

Merchas Doski (Irak) recibió una falta en la banda izquierda en el minuto 8. La infracción fue cometida por Julian Ryerson(Noruega).

Kristoffer Ajer (Noruega), defensor con el dorsal 3, recibió una falta en la zona defensiva al minuto 10. El atacante Ali Al Hamadi (Irak), portador del dorsal 9, fue el responsable de la infracción.

Ali Al Hamadi (Irak) realizó un remate con la pierna derecha desde el centro del área. El disparo no encontró portería y se fue desviado.

Ali Al Hamadi (Irak) ejecutó un remate con la derecha desde el centro del área. El disparo, que fue asistido por Aymen Hussein, se elevó por encima del travesaño y no generó peligro para la portería rival.

Zaid Tahseen (Irak) cometió una falta sobre Sander Berge (Noruega) en la banda izquierda, interrumpiendo el avance del jugador noruego por ese sector del campo.

Erling Haaland (Noruega) falló un remate de cabeza desde el centro del área. El balón se fue demasiado alto tras recibir una asistencia de Julian Ryerson, quien envió un centro al área luego de un saque de esquina.

Erling Braut Haaland es un goleador especial. Lleva más de 50 goles con Noruega, pero este ha sido su primer partido en la Copa Mundial. Como es costumbre en él, su debut llegó con gol a los 29 minutos del primer tiempo.

Erling Haaland marcó el primer tanto del encuentro en el minuto 29, definiendo con la pierna izquierda desde muy cerca, colocando el balón en la escuadra derecha. La jugada se originó tras un centro al área de David Møller Wolfe, quien brindó la asistencia para el remate del delantero noruego.

Pero al minuto 38, casi al final de la primera parte, los iraquíes lograron un milagro imposible. Aymen Hussein igualó el marcador con un remate de cabeza desde el centro del área. El delantero iraquí conectó el balón dentro del área, estableciendo el 1-1 ante Noruega.

Sin embargo, el héroe nórdico nuevamente apareció y puso las cosas 2 a 1, ante un descuido del arquero iraquí y el grandote rubio no perdonó el error.

Irak obtuvo un tiro de esquina en el minuto 48. El córner fue concedido tras la intervención de David Møller Wolfe (Noruega), quien desvió el balón fuera del campo.

Desarrollo del Segundo Tiempo

¡Arranca el segundo tiempo en el Gillette Stadium de Foxborough! Pone en juego el esférico la Selección de Noruega, que se va al descanso con ventaja mínima en el marcador gracias al doblete de Erling Braut Haaland. Irak necesita remontar.

El partido atraviesa un pequeño reinicio en cuanto a dinámica sobre el terreno de juego. La Selección de Iraq recupera la presión sobre la salida de juego de Noruega, una táctica similar a la que desplegó durante los primeros veinte minutos del encuentro. El equipo de Ståle Solbakken, no obstante, luce más sereno que en aquel tramo inicial a la hora de gestionar esa presión y administrar el balón.

Doble golpe de faltas consecutivas para Irak. Primero es Amir Al-Ammari quien detiene el juego con una infracción y un minuto después Hussein Ali repite la acción. El árbitro Pierre Atcho sanciona ambas jugadas y advierte a la defensa iraquí.

Movimiento en el banco de Iraq. El técnico Graham Arnold realiza una doble sustitución: Zidane Iqbal entra en lugar de Zaid Ismael en el mediocampo, mientras que Marko Farji reemplaza al delantero Ali Al-Hamadi en el ataque. El conjunto iraquí busca con estos cambios oxigenar su juego y generar más peligro en la segunda mitad.

Hussein Ali intenta su suerte con un remate con la derecha muy escorado desde la banda derecha, pero el disparo se va desviado sin encontrar portería. Alexander Sørloth comete falta sobre Merchas Doski en la zona defensiva de Iraq, y el árbitro Pierre Atcho detiene el juego.

Primer movimiento en el banco de Noruega. Ståle Solbakken introduce a Andreas Schjelderup en lugar de Antonio Nusa. El técnico noruego refresca el ataque en la recta final del partido.

Nuevo gol de Noruega con la llegada de Ostigard en un tiro de esquina y pone el tercero con la cabeza. El marcador está ahora 3 a 1.

Leo Østigård aparece en el área para rematar de cabeza desde muy cerca y colocar el balón por el centro de la portería. La asistencia es de Martin Ødegaard, quien ejecuta un preciso centro al área tras el córner.

El desgaste físico empieza a hacer mella en Iraq. Los largos minutos de presión alta sostenida durante prácticamente todo el encuentro pasan factura al conjunto de Graham Arnold en la recta final del partido. Con dos goles de desventaja en el marcador, los iraquíes se ven obligados a perseguir el balón, lo que agrava aún más el esfuerzo acumulado por una plantilla que llegó a plantar cara al combinado de Ståle Solbakken en los tramos iniciales del encuentro.

Tarjeta amarilla para Iraq. El árbitro Pierre Atcho sanciona al defensor Zaid Tahseen, quien ve la primera amonestación del partido para el conjunto iraquí en los minutos finales.

Kristian Thorstvedt prueba suerte para Noruega con un remate con la derecha desde el interior del área por el lado izquierdo, pero el disparo se va desviado sin encontrar portería.

Pero en el último tiro de esquina, Kristian Thorstvedt trató aprovechar la pelota para anotar de cabeza en el minuto 97, sin embargo, Aymen Hussein, el referente ofensivo iraquí, convierte el gol en contra y dejó el marcador en 4 a 1. Un final amargo para el delantero iraquí, quien además había tenido que recibir atención médica por una lesión al finalizar el encuentro.

Formaciones

Iraq: Jalal Hassan; Hussein Ali, Saad Natiq, Rebin Sulaka, Merchas Doski; Osama Rashid, Amir Al-Ammari; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Bashar Resan; Aymen Hussein.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan; Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.

