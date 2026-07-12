La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. Más allá del triunfo por 2-1 sobre Noruega en tiempo suplementario, el foco estuvo puesto en el gol del empate de Jude Bellingham, una jugada que el conjunto nórdico aseguró estuvo precedida por un contacto de la pelota con un cable de la cámara aérea del estadio.

La acción ocurrió en el segundo minuto de descuento del primer tiempo. Tras un saque largo del arquero Ørjan Nyland, el balón pareció modificar su trayectoria en el aire antes de llegar al ataque inglés. Segundos después, Bellingham definió para establecer el 1-1 parcial cuando Noruega ganaba gracias al tanto de Andreas Schjelderup.

Inmediatamente, los futbolistas noruegos comenzaron a protestar. El arquero Nyland señaló hacia el cielo, Erling Haaland reclamó ante el árbitro francés Clément Turpin y el entrenador Ståle Solbakken también manifestó su descontento desde el banco de suplentes.

La controversia tomó tanta dimensión que la FIFA publicó un comunicado oficial mientras el partido seguía disputándose. A través de su cuenta "FIFA Media" en la red social X, el organismo explicó que el sensor del balón conectado no registró ningún contacto con el cable.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire y, por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara su movimiento", señaló la FIFA junto a un video con los datos del sistema.

Qué dice el reglamento

La protesta noruega abrió un debate sobre la aplicación del reglamento. Según las Reglas de Juego de la IFAB, la cámara aérea suspendida sobre el campo es considerada un "agente externo".

En esos casos, si la pelota impacta contra ese elemento y la acción influye en el desarrollo del juego, el árbitro debe detener el encuentro y reanudar con un balón a tierra en el punto del contacto.

No obstante, la normativa también contempla una excepción: si ese contacto no impide que los defensores o el arquero puedan disputar normalmente la jugada, el gol puede ser convalidado.

Como el árbitro no advirtió la supuesta interferencia y el VAR tampoco revisó la acción, el tanto fue confirmado.

Cómo funciona el balón conectado

La FIFA explicó que el sistema "Connected Ball" incorpora un sensor de medición inercial que registra los movimientos del balón unas 500 veces por segundo.

Esa tecnología permite detectar el instante exacto de cada contacto con la pelota, información que se envía en tiempo real al VAR y se combina con las cámaras del estadio para asistir en decisiones como los fuera de juego semiautomáticos y otras jugadas determinantes.

Según los datos oficiales, durante la acción del empate inglés no existió ninguna alteración registrada por el sensor que indicara un impacto contra el cable.

El reclamo continuó tras el partido

La derrota dejó un fuerte malestar en el plantel noruego. Finalizado el encuentro, el capitán Martin Ødegaard cuestionó el arbitraje y lamentó las decisiones tomadas durante el partido.

"Nos marcaron dos goles fáciles y el árbitro no nos ayudó en nada. Es frustrante, pero ha sido toda una aventura", expresó el mediocampista.

La prensa internacional también se hizo eco de la controversia, bautizada como "Cablegate". Mientras algunos medios remarcaron que las imágenes parecían mostrar un cambio en la trayectoria del balón, la FIFA sostuvo que la evidencia tecnológica descartó por completo esa posibilidad.