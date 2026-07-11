VOLANTA: MUNDIAL 2026

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Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18, hora argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en Miami y definirá al rival del ganador del cruce entre la Selección Argentina y Suiza en las semifinales.

El encuentro tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los delanteros más destacados del torneo. Noruega llega como una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra buscará ratificar su condición de candidata.

Los Vikingos atraviesan una participación histórica. Regresaron a un Mundial después de 28 años y alcanzaron por primera vez los cuartos de final tras eliminar a Brasil por 2-1. Haaland fue determinante en el recorrido del conjunto nórdico y llega al encuentro con siete goles en el certamen.

Inglaterra, por su parte, avanzó a esta instancia luego de superar 3-2 a México en los octavos de final. El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó invicto la fase de grupos y posteriormente dejó en el camino a República Democrática del Congo y al seleccionado mexicano.

El partido comenzará a las 18 y podrá verse en Argentina a través de DSports y Paramount.

El ganador conseguirá el último boleto para una de las semifinales del Mundial y deberá enfrentar al vencedor del partido entre Argentina y Suiza, que jugarán este sábado desde las 22 en Kansas City.