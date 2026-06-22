Noruega quiere serguir de racha en el Mundial y jugará contra Senegal

Noruega y Senegal protagonizarán este lunes uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El partido se jugará desde las 21 de Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final.

El conjunto noruego llega con confianza después de un estreno exitoso frente a Irak, resultado que le permitió comenzar el torneo con 3 puntos y ubicarse entre los protagonistas de su zona. Senegal, en cambio, debutó con una derrota ante Francia y afrontará este compromiso con la necesidad de sumar para no comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación.

Con un nuevo triunfo, Noruega quedará muy cerca de asegurar su boleto a la próxima ronda e incluso podría sellar su clasificación dependiendo de otros resultados. Senegal, por su parte, necesita al menos rescatar puntos para llegar con opciones a la tercera y última jornada del grupo.

Las posibles formaciones serían con Noruega encabezada por Erling Haaland como principal referencia ofensiva, mientras que Senegal apostaría a la velocidad y potencia de Nicolas Jackson para intentar recuperarse tras el traspié inicial.

En Argentina, el encuentro podrá seguirse desde las 21 a través de TyC Sports, D Sports y Paramount+.

La agenda mundialista de este lunes incluye además los cruces entre Argentina y Austria a las 14, Francia e Irak a las 18 y Jordania frente a Argelia desde las 00 del martes. Todos corresponden a la segunda fecha de sus respectivos grupos y pueden empezar a definir a los primeros clasificados para la fase eliminatoria.