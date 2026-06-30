Noruega y Costa de Marfil se juegan el pase a octavos de final del Mundial

Las llaves de eliminación directa en Estados Unidos cruzan a dos realidades competitivas que arrastran un andar idéntico en sus respectivas zonas iniciales. Tanto el combinado europeo como el conjunto africano sumaron dos triunfos y una derrota para quedarse con las segundas posiciones en sus grupos, por lo que este cruce de los 16avos de final se presenta con paridad estadística en la previa del encuentro.

El equipo dirigido por Emerse Faé llega consolidado tras vencer 1-0 a Ecuador, caer por un ajustado 2-1 frente a Alemania en un compromiso que ganaba inicialmente y cerrar la clasificación con una victoria por 2-0 contra Curazao.

Por el lado de los conducidos por Ståle Solbakken, el trayecto incluyó un alto goleo general que promedió cinco anotaciones por presentación, destacando que su última aparición en la fase de grupos culminó con una derrota por 4-1 frente a Francia, partido donde su principal figura en ataque permaneció en el banco de suplentes.

Con respecto a la dosificación de minutos de sus futbolistas, el entrenador noruego argumentó sobre la ausencia de su delantero titular que "es una obviedad. A los aficionados de todo el mundo les hubiera gustado verlo, pero ese no es realmente el problema. Queremos llegar lo más lejos posible en el torneo". De esta manera se anticipa el regreso a la alineación de su principal referencia de área, quien acumula cuatro goles en lo que va del certamen.

El partido se jugará a las 14:00 horas de Argentina en el Dallas Stadium de Texas y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de la señal de DSports y por las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

La probable alineación de Costa de Marfil incluye a Yahia Fofana, Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Evan Ndicka, Christopher Operi, Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Nicolas Pepe, Sébastien Haller y Simon Adingra.

Noruega saltaría al campo con Ørjan Nyland, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson, Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Erling Haaland, Alexander Sørloth y Antonio Nusa.