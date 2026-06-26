Noruega y Francia se juegan el liderazgo de su grupo del Mundial

El cierre del Grupo I del Mundial de fútbol presenta un compromiso determinante entre dos seleccionados del viejo continente. Este viernes, el Boston Stadium de Foxborough cobijará el cruce entre los combinados de Noruega y Francia, un partido programado para las 16:00 horas de Argentina que establecerá las posiciones definitivas para los octavos de final. El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro inglés Michael Oliver.

La televisación oficial para el territorio argentino estará disponible a través de las pantallas de Telefe y TyC Sports, mientras que las plataformas digitales DGO y Disney+ ofrecerán la transmisión por streaming.

Ambas escuadras llegan a la tercera jornada con puntaje ideal tras imponerse en sus compromisos previos ante las delegaciones de Irak y Senegal, por lo que el empate beneficiará a quien posea mejor diferencia de gol en la tabla general.

La formación probable del conjunto noruego que comanda Ståle Solbakken se estructurará con Ørjan Nyland en el arco, una línea defensiva integrada por Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe. En el mediocampo se ubicarán Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes y Antonio Nusa, mientras que la ofensiva estará compuesta por Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Por el lado del subcampeón del mundo, el director técnico Didier Deschamps mantendrá su esquema táctico habitual. La alineación titular de los franceses contará con Mike Maignan bajo los tres palos, complementado por Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández en la zaga. El círculo central será ocupado por Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni, situando más adelantados a Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué para abastecer al delantero Kylian Mbappé.