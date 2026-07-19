"Nos merecemos bellos milagros": el mensaje del preparador físico de la Selección

Mientras la Selección argentina aguarda el momento de salir al campo de juego del MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni conmovió a los hinchas con un mensaje cargado de emoción.

Se trata de Luis Oscar Martín, preparador físico de la Albiceleste, quien recurrió a sus redes sociales para hacer un balance de la concentración mundialista y expresar su orgullo por el camino recorrido junto al plantel.

"Pasaron 50 días de concentración (hermosa), pero esto comenzó mucho antes. Por eso agradezco a cada uno de esta familia llamada Selección argentina por su colaboración y entrega sin condicionamientos, por confiar, por brindarse por completo, por disimular los errores y por acompañar con todo el amor que nos caracteriza", escribió.

En su publicación, Martín también destacó los valores que, a su entender, identifican al grupo dirigido por Scaloni y el ejemplo que representa para millones de personas.

"La humildad se pregona y ustedes lo hacen a cada instante. El deporte es una herramienta para inspirar, para transformar vidas y transmitir valores, y ustedes son un ejemplo de ello", expresó.

El cierre del mensaje fue el pasaje que más repercusión generó entre los fanáticos, ya que muchos lo interpretaron como un deseo y una muestra de confianza antes del partido decisivo.

"Mañana culminaremos con lo que vinimos a buscar. Pase lo que pase, nadie podrá borrar los capítulos que escribieron en su larga historia. Disfruten y hagan disfrutar a nuestra gente. Sigamos soñando juntos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. ¡Vamos Argentina!", concluyó.

Las palabras del preparador físico se viralizaron rápidamente en las redes sociales y se sumaron al clima de expectativa que rodea a la definición de la Copa del Mundo.

La marca histórica que busca la Argentina

Además del título, la Selección argentina persigue un objetivo histórico. Si logra vencer a España y conquistar el Mundial 2026, se convertirá en el primer bicampeón consecutivo de la Copa del Mundo en 64 años, una hazaña que no consigue ninguna selección desde el Brasil de Pelé, campeón en 1958 y 1962.