Novio de Charlotte Caniggia: acusado de estafa y de aislarla de la familia

Un verdadero revuelo mediático rodea a la pareja de Charlotte Caniggia luego de que salieran a la luz severas acusaciones contra su pareja, Roberto Storino Landi. A pesar de que llevan más de 7 años de relación e incluso manifestaron intenciones de casarse y formar una familia, el entorno cercano a la mediática encendió las alarmas por la actitud del empresario.

Las sospechas sobre el comportamiento de Roberto se intensificaron cuando llamó la atención su ausencia durante las visitas en Gran Hermano. Desde el panel de LAM, Pepe Ochoa advirtió sobre la situación al expresar que "El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada". Las fuentes afirman que él habría tomado el control absoluto de las comunicaciones y de la agenda laboral de la influencer, marcando exigencias al momento de coordinar notas y evitando que terceros tomen contacto directo con ella.

A la par de este distanciamiento de sus familiares directos, surgieron dudas sobre la administración económica. Según detallaron en el programa, la modelo no tendría participación activa en sus finanzas personales y el manejo total del dinero estaría en manos de Roberto. En ese marco, comenzaron a cuestionarse los emprendimientos comerciales del hombre, quien se presentaba como comerciante de vehículos entre Buenos Aires y Miami, además de mencionar supuestos negocios vinculados al tratamiento de residuos en Pilar.

La situación sumó un capítulo judicial a partir del testimonio de un damnificado que habló públicamente en LAM para exponer su caso. El afectado relató que le adquirió un coche usado en época de pandemia y el vehículo arrastraba deudas millonarias en infracciones.

De acuerdo con su relato, Roberto le garantizó que resolvería los saldos pendientes, pero la promesa no se cumplió. "Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. La verdad que yo confié. Es una mala persona, porque por lo menos puede hablar, hay formas de comunicarse. Tiene como tres números", recriminó la víctima de la supuesta maniobra, quien además añadió que "Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos".

Por su parte, al ser consultada por el equipo periodístico sobre la existencia de esta causa en la Justicia, Charlotte Caniggia aseguró desconocer por completo los reclamos legales contra su compañero sentimental y afirmó que él no le compartió ningún detalle al respecto.