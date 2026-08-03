No Te Va Gustar volvió a encontrarse con el público sanjuanino y protagonizó una noche intensa en su décima presentación en la provincia. Ante un estadio Aldo Cantoni prácticamente colmado, la banda uruguaya ofreció un recital de más de dos horas y 31 canciones, enlazadas casi sin pausas, en el marco de la gira mundial Florece en el Caos.

El show combinó temas del nuevo disco con clásicos de distintas etapas, incluyó un homenaje al Indio Solari con “Un ángel para tu soledad”, tuvo uno de sus puntos de mayor energía durante “Prendido fuego” y cerró con “No somos nosotros” y “No era cierto”. El público acompañó de principio a fin con cantos, saltos y pogos desde el campo y las tribunas.

La presentación renovó una relación que comenzó en 2009, con aquel recordado show en Costa Magna, y que con los años llevó al grupo por escenarios como el Parque de Mayo, Sala del Sol, el Teatro del Bicentenario y el propio Aldo Cantoni.

Desde los primeros acordes de “Halcones y Payasos”, canción que también abre el nuevo álbum, quedó claro que sería un concierto sin frenos. La banda pasó de un tema al siguiente con muy pocos intervalos y sostuvo la intensidad hasta el último acorde.

Un Cantoni a la altura

El Aldo Cantoni volvió a demostrar que ofrece condiciones ideales para este tipo de recitales. Aunque no llegó al lleno absoluto, presentó un marco imponente y prácticamente colmado.

La disposición del estadio favoreció una conexión directa entre la banda y el público. La respuesta bajaba desde las tribunas, atravesaba el campo y regresaba al escenario en forma de cantos, aplausos y pogos.

El repertorio comenzó con “Halcones y Payasos”, “No Te Imaginás”, “A las Nueve”, “Sin pena ni gloria”, “La Noche de Ayer”, “Verte reír”, “Comodín”, “Una vida más”, “Pensar”, “Si el mar me ve” y “El camino”.

Después llegaron “Memorias del olvido”, “No necesito nada”, “Ese maldito momento”, “Clara” y “Los Villanos”. Durante “Clara”, un solo de batería concentró la atención del estadio antes de que la banda retomara la canción con toda su potencia.

El homenaje al Indio Solari

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Emiliano Brancciari presentó “Un ángel para tu soledad”, clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Fue alguien muy importante para todos”, expresó el cantante en referencia al Indio Solari. El público respondió con una ovación y acompañó el homenaje de principio a fin.

La intensidad volvió a crecer con “Prendido fuego”, que provocó uno de los pogos más fuertes de la noche. El campo se transformó en una marea de personas saltando al ritmo del estribillo, en uno de los momentos que mejor reflejó la pasión del público sanjuanino.

Sin descanso, la banda continuó con “Al vacío”, “El error”, “Venganza” y “Chau”, una de las canciones más coreadas del recital.

Un cierre sin bajar la intensidad

El tramo final mantuvo el mismo pulso con “En mil pedazos”, “Tan lejos”, “En llamas”, “Cero a la izquierda”, “No hay dolor”, “Con el viento” y “Fuera de control”.

La despedida comenzó con “No somos nosotros” y concluyó con “No era cierto”, elegida como la última canción de la noche.

Tras 31 canciones, No Te Va Gustar se despidió de un público agotado, pero todavía encendido. En su décima presentación en San Juan, la banda confirmó una vez más el vínculo que mantiene con la provincia, mientras el Aldo Cantoni volvió a quedar a la altura de un show de gran convocatoria.