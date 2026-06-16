NTVG regresa al Aldo Cantoni con su gira “Florece en el Caos”

No Te Va Gustar confirmó su regreso a San Juan con un show que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año en la provincia. La banda uruguaya se presentará el domingo 2 de agosto de 2026 en el Estadio Aldo Cantoni a las 20 horas, en el marco de su gira “Florece en el Caos”.

El recital tendrá como eje la presentación de su último álbum, lanzado entre 2025 y 2026, aunque el repertorio también incluirá las canciones más reconocidas de una trayectoria que convirtió a NTVG en una de las bandas más convocantes del Río de la Plata.

Con una carrera que supera las dos décadas, el grupo liderado por Emiliano Brancciari volverá a encontrarse con el público sanjuanino luego de sus presentaciones anteriores, entre ellas la realizada en febrero de 2024, que tuvo una importante convocatoria.

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a media mañana a través de la plataforma TuEntrada. Se espera una alta demanda por parte de los seguidores de la banda. Los valores anunciados van desde los $60.000 hasta los $150.000, según la ubicación elegida dentro del estadio.

Un regreso esperado

La llegada de No Te Va Gustar forma parte de una agenda de espectáculos que vuelve a tener a San Juan como escenario de grandes recitales. El Estadio Aldo Cantoni será nuevamente sede de una noche donde la banda combinará sus nuevas canciones con los clásicos que acompañaron a varias generaciones.

El show comenzará a las 20:00 del domingo 2 de agosto y será una nueva oportunidad para que los fanáticos sanjuaninos disfruten en vivo de una de las agrupaciones más importantes de la música uruguaya.