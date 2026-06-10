San Juan transita este 10 de junio bajo condiciones de estabilidad meteorológica. Según el reporte para la jornada, el cielo se presentará parcialmente nuboso con una nula probabilidad de lluvias. La temperatura mínima se ubicó en 5º, mientras que se espera que el registro máximo alcance los 15º durante la tarde.

Para las primeras horas, cuando el termómetro ronde los seis grados, se recomienda el uso de abrigo reforzado, incluyendo bufandas y guantes. Hacia el mediodía, con el aumento paulatino de la temperatura, una campera abrigada o un tapado serán las prendas adecuadas para realizar actividades al aire libre. La sensación térmica para este miércoles se estima en 8º.

El viento será un factor a considerar, especialmente entre la mañana y la tarde. Se esperan ráfagas desde el sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 19 y 41 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y el viento rotará hacia el oeste con ráfagas de apenas cuatro a ocho kilómetros por hora.

Con respecto al ciclo solar, el amanecer se produjo a las 08:29 y el ocaso tendrá lugar a las 18:37, completando un total de 10 horas y ocho minutos de luz. Al ocultarse el sol, la temperatura iniciará un descenso marcado hasta posicionarse en los 10º al finalizar el día. El índice UV se mantendrá en cero, por lo que no será necesario utilizar protector solar.

El pronóstico extendido indica que las condiciones agradables continuarán durante el resto de la semana. Para el jueves se aguarda una máxima de 19º, mientras que el viernes el termómetro se situará en los 18º. La luna se encuentra actualmente en fase menguante con una iluminación del 27%.