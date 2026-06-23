En San Juan se presentó el sistema integrado de rescate aéreo y asistencia médica para minería impulsado por Sumar Salud y Helicopters, que articula pilotos, asistentes y mecánicos para operar en alta montaña con cobertura de evacuación, atención sanitaria y rescate, en un esquema pensado para acompañar el crecimiento de los proyectos mineros en zonas cordilleranas de la provincia.

Horacio Freschi, es una de las piezas centrales del sistema que ahora se proyecta hacia la minería sanjuanina. “Empecé en el 94, en Gendarmería, haciendo el curso de aviadores. Después en el Ejército hice el curso de piloto de helicóptero”, recordó.

Desde entonces, su carrera se extendió por incendios forestales en España, trabajos en Paraguay, entrenamientos en Suiza y rescates en la cordillera del Himalaya. Freschi explicó que el sistema no es nuevo para ellos, pero sí lo es su escala vinculada a la minería. “Nosotros venimos a San Juan desde siempre”, señaló, y recordó operativos en Aconcagua, Barreal y distintas zonas de montaña donde realizaron rescates de alta complejidad.

Horacio Freschi, piloto y director de operaciones de Helicopters. Foto: (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

Entre esas intervenciones mencionó evacuaciones a más de 6.000 metros de altura y recuperaciones de cuerpos en condiciones extremas. “Hay entre 200 y 300 intervenciones por temporada”, detalló sobre el volumen de trabajo en montaña.

El piloto también describió la diferencia entre operar en distintos sistemas cordilleranos del mundo. “La aerología de los Himalayas es más amigable que la de los Andes”.

En ese marco, el avance de la minería aparece como un factor de expansión del servicio. “Nuestro lugar de trabajo es la cordillera de los Andes, no importa de qué provincia sea”, sostuvo.

Operaciones en tierra y aire

En paralelo, los asistentes de vuelo Leandro Olave y Damián Morán cumplen tareas operativas clave en cada misión.

“Nuestra función principal es estar presentes con el helicóptero todo el tiempo con el tema de operaciones en tierra”, explicó Olave.

Gastón García, Leandro Olave y Damián Morán, mecánico y asistentes de vuelo de Helicopters. Foto: (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

Morán añadió que la preparación es constante: “Siempre estamos listos y atentos por cualquier emergencia”.

Ambos remarcaron que la experiencia en el Aconcagua fue determinante para adaptarse a escenarios que podrían replicarse en la actividad minera.

Mantenimiento y seguridad

Por su parte, el mecánico Gastón García explicó que la seguridad del sistema depende de controles permanentes sobre cada aeronave.

“El trabajo nuestro es mantener la máquina en aeronavegabilidad”, dijo, y detalló que cada pieza tiene límites estrictos de uso y verificación.

“Todo está planificado, todo escrito”, agregó sobre el sistema de mantenimiento regulado.

Minería como nuevo escenario operativo

El sistema se proyecta ahora hacia la minería sanjuanina, que comienza a demandar servicios de rescate y asistencia en zonas de alta montaña. En ese contexto, la experiencia acumulada en la cordillera se transforma en base operativa para un servicio que busca escalar con los proyectos productivos de la provincia.