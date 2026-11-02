Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana después de perder 2-0 ante Chacarita Juniors este lunes 2 de noviembre, por la última fecha de la Primera Nacional 2026. El equipo de Mataderos no logró conseguir el resultado que necesitaba para mantener la categoría y volverá a jugar en la tercera división del fútbol argentino después de 12 años.

El encuentro, disputado en el estadio de Chacarita, en San Martín, se resolvió durante los primeros minutos del segundo tiempo. Maximiliano Meléndez abrió el marcador para el Funebrero y Nicolás Pantaleone amplió la ventaja poco después, dejando al Torito al borde del descenso.

El resultado se combinó con el empate 0-0 entre Patronato y Atlético de Rafaela, que permitió al conjunto entrerriano conservar su lugar en la segunda categoría. Nueva Chicago terminó con 37 puntos, uno menos que Patronato, mientras que Chacarita alcanzó las 42 unidades.

De esta manera, el conjunto de Mataderos se convirtió en el cuarto equipo en perder la categoría durante la temporada, junto con Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero.

Los goles de Chacarita que sentenciaron el descenso

El primer tiempo mostró a un Chacarita más decidido, que consiguió manejar la pelota y generar las situaciones más peligrosas. Sin embargo, Nueva Chicago logró mantener el empate sin goles hasta el descanso.

La historia cambió a los cinco minutos del complemento, cuando Maximiliano Meléndez aprovechó un centro desde la derecha de Alexis Domínguez y definió de primera para establecer el 1-0.

Poco después, Nicolás Pantaleone apareció dentro del área y conectó de cabeza un tiro de esquina para marcar el segundo tanto del Funebrero.

Con dos goles de desventaja, el equipo dirigido por Gastón Lotitto intentó reaccionar, pero no consiguió generar las oportunidades necesarias para revertir el marcador.

El partido también tuvo un momento de preocupación cuando un integrante del cuerpo técnico de Nueva Chicago se descompensó y necesitó asistencia médica. El árbitro Sebastián Zunino interrumpió el encuentro hasta que la situación pudo ser atendida.

Cómo se definió el descenso de Nueva Chicago

El Torito había llegado a la última fecha con 37 puntos, la misma cantidad que Patronato y dos menos que Chacarita. Una victoria le garantizaba mantenerse en la Primera Nacional sin depender de otros resultados.

En caso de perder, necesitaba que Patronato también cayera frente a Atlético de Rafaela para disputar un desempate por la permanencia.

Sin embargo, el conjunto entrerriano consiguió igualar sin goles y alcanzó las 38 unidades, suficientes para salvarse.

Nueva Chicago venía de empatar 1-1 frente a San Martín de San Juan en Mataderos, un resultado que lo había dejado obligado a buscar los tres puntos en su última presentación.

Nueva Chicago vuelve a la Primera B después de 12 años

El descenso representa un duro golpe para Nueva Chicago, que no disputaba la tercera categoría desde 2014, cuando consiguió regresar a la Primera B Nacional.

La definición ante Chacarita tuvo además un antecedente particular. En 2012, ambos clubes protagonizaron una recordada Promoción en la que el Torito consiguió el ascenso y condenó al Funebrero a jugar en la Primera B Metropolitana.

Catorce años después, el enfrentamiento volvió a definir el futuro de los dos equipos, aunque esta vez con un desenlace inverso.

Mientras Chacarita aseguró su continuidad en la Primera Nacional, Nueva Chicago deberá afrontar la temporada 2027 en la Primera B Metropolitana, con el objetivo de recuperar su lugar en la segunda división.