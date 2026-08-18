Una nueva estafa virtual comenzó a circular y tiene como protagonistas a supuestos representantes de reconocidas cadenas de supermercados. Los delincuentes utilizan promociones, descuentos, sorteos y beneficios exclusivos como anzuelo para conseguir información sensible de sus víctimas.

La maniobra suele comenzar con un mensaje que aparenta ser oficial. Puede incluir el nombre y logo de la empresa, imágenes de promociones y enlaces que conducen a páginas falsas diseñadas para imitar los sitios verdaderos.

El objetivo es generar confianza y, al mismo tiempo, apurar a la persona para que tome una decisión sin verificar la información. Para eso, los estafadores pueden presentar la oferta como una oportunidad limitada o un beneficio que está a punto de vencer.

Cómo funciona el engaño

Después de ingresar al enlace o comunicarse con el supuesto representante del supermercado, la víctima puede ser derivada a un formulario. Allí pueden solicitarle datos personales, información de una tarjeta, claves bancarias o códigos enviados por SMS o WhatsApp.

Otra alternativa consiste en pedir un pequeño pago para acceder al supuesto beneficio o solicitar información con la excusa de comprobar la identidad del cliente.

Una vez que los delincuentes consiguen los datos sensibles, pueden intentar ingresar a servicios bancarios, realizar transferencias, efectuar compras o tomar el control de determinadas cuentas. Así, una promoción que parece inofensiva puede terminar en el vaciamiento de una cuenta bancaria.

Cómo evitar caer

Para prevenir este tipo de fraude, se recomienda no ingresar a enlaces sospechosos, aunque utilicen el nombre o el logo de una empresa conocida. Antes de completar un formulario, es importante comprobar la promoción en el sitio oficial de la compañía.

También se debe evitar compartir claves bancarias, contraseñas o códigos de seguridad por WhatsApp, teléfono, correo electrónico o redes sociales.

Las ofertas demasiado buenas y los mensajes que buscan generar urgencia son otras señales de alerta. Además, conviene revisar quién envió el mensaje y comprobar que las cuentas utilizadas en redes sociales sean realmente oficiales.

Ante cualquier duda, la recomendación es comunicarse directamente con la empresa mediante los canales publicados en su página oficial y no realizar pagos para recibir premios o beneficios que no hayan sido previamente verificados.