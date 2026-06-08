Tras el impacto científico y social que tuvo la expedición realizada en el cañón submarino de Mar del Plata durante 2025, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ya trabaja en una nueva misión destinada a explorar algunas de las regiones más desconocidas del océano argentino. La campaña, denominada Talud Continental V, se desarrollará frente a las costas de Chubut y tendrá como objetivo principal investigar la biodiversidad de ambientes marinos profundos que nunca fueron observados directamente.

La expedición está prevista para abril de 2027, aunque existe la posibilidad de que se adelante a febrero. Durante 23 días, un equipo integrado por 19 científicos argentinos navegará a bordo del buque de investigación Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, una de las instituciones de referencia mundial en exploración oceánica.

Los investigadores recorrerán unos 600 kilómetros mar adentro para estudiar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, dos formaciones geológicas ubicadas en el Atlántico Sudoccidental cuya fauna profunda permanece prácticamente inexplorada. El plan contempla alcanzar profundidades superiores a los 4.000 metros, superando incluso los registros obtenidos durante campañas anteriores.

El jefe científico de la misión, Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, explicó que la exploración de nuevas áreas aumenta significativamente las posibilidades de descubrir especies desconocidas para la ciencia. Según detalló, la campaña permitirá además comparar la distribución de organismos marinos a lo largo del talud continental argentino y comprender mejor cómo funcionan estos ecosistemas de profundidad.

Entre los principales objetivos figuran el estudio de invertebrados y peces de aguas profundas, arrecifes de corales fríos, hábitats vulnerables, ADN ambiental, conectividad biológica, dinámica de sedimentos e impacto de la actividad humana, incluyendo la presencia de microplásticos en zonas remotas del océano.

La misión volverá a contar con el vehículo operado remotamente SuBastian, una plataforma robótica capaz de descender miles de metros bajo la superficie y capturar imágenes en alta definición, además de recolectar muestras con precisión sin alterar el entorno natural. Como ocurrió en la campaña anterior, las inmersiones serán transmitidas en vivo y podrán ser seguidas por el público a través de internet.

Los organizadores también prevén actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, producción de contenidos de divulgación científica y la publicación abierta de los datos obtenidos para que puedan ser utilizados por investigadores de todo el mundo.

La nueva expedición llega impulsada por el éxito de Talud Continental IV, desarrollada entre julio y agosto de 2025 en el cañón submarino de Mar del Plata. Durante aquella misión se registraron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Además, las transmisiones en vivo desde el fondo del mar captaron la atención de millones de personas y se transformaron en un fenómeno de divulgación científica sin precedentes en Argentina.

Los investigadores consideran que el estudio del océano profundo es estratégico para el país debido a que Argentina posee más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina y forma parte de una de las regiones oceánicas más productivas del planeta. La información que se obtenga permitirá ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad nacional y aportar herramientas para la conservación de ecosistemas que permanecen prácticamente desconocidos.