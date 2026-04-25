El Centro Cultural Conte Grand se prepara para una nueva propuesta artística que pone en primer plano la producción local contemporánea. En esta ocasión, el CCCG contará una colaboración del Espacio Bunker con el fin de realizar una exposición colectiva que reúne a 14 artistas sanjuaninos. Esta muestra será un recorrido que dará visibilizad a la diversidad de lenguajes, poéticas y procesos presentes en la escena contemporánea actual del arte local.

La muestra contará con obras de Silvina Martínez, Carlos Gutiérrez, Nicolás Marianetti, Marcos Díaz, Ana Trella, Mariana Juárez, Leonardo Sánchez, Yuliana Balmaceda, Pablo Sayres, Federico Hueso, Burka, Carolina Herrera, Luisina Fava y Elisa Jaime, quienes aportan miradas singulares en un entramado común.

La propuesta curatorial se configura como un territorio en el que las obras dialogan en torno a lo sombrío, pero también a la construcción de futuro y de paisaje. La exposición invita a pensarla como un lugar fértil desde donde imaginar otras formas de ver, sentir y construir mundo, desafiando nociones como la imposibilidad o el desarraigo.

La inauguración tendrá lugar este sábado 25 de abril, de 19hs. a 22hs. con entrada libre y gratuita. Las visitas posteriores podrán realizarse hasta el 29 de abril.

Sobre Bunker

Bunker es un espacio de gestión independiente de la provincia de San Juan que funciona desde 2018 con el objetivo de fomentar la formación, producción y circulación de las artes visuales. Concebido como taller y lugar de creación, promueve la experimentación y el intercambio a través de redes y vínculos. Además, busca generar cruces entre artistas locales y nacionales, así como fortalecer la relación con la comunidad.

Dicho espacio está dirigido por las profesoras Carolina Herrera y Elisa Jaime, junto a la licenciada Luisina Fava, quienes impulsan este proyecto que continúa consolidándose como un punto clave dentro del circuito artístico sanjuanino.