Una nueva variante de Covid-19 fue detectada en Argentina y volvió a poner el foco en la vigilancia epidemiológica y la vacunación. Se trata de PJ.2.1, un sublinaje derivado de Ómicron del que se identificaron tres casos en pacientes internados en centros de salud de Buenos Aires: dos bebés de uno y dos meses y un hombre de 58 años.

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas. La detección se suma a los registros internacionales de esta variante, que también fue identificada en otros países.

PJ.2.1 desciende del linaje JN.1 y presenta modificaciones genéticas que son objeto de estudio por parte de la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó a la categoría de variantes bajo vigilancia, aunque en su evaluación inicial del 19 de noviembre consideró que el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo.

El organismo aclaró que todavía no hay información clínica suficiente para establecer si esta variante puede provocar cuadros más graves que otros linajes del coronavirus.

Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid

Hasta el momento, no se identificó un conjunto de síntomas específicos que permita distinguir a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus. Las manifestaciones reportadas son similares a las de otras infecciones respiratorias.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión y secreción nasal.

Cansancio y malestar general.

La presencia de estos síntomas no permite determinar por sí sola si una persona contrajo esta variante. Para identificar el linaje es necesario realizar estudios específicos de laboratorio y vigilancia genómica.

Qué se sabe sobre su riesgo y la capacidad de contagio

Uno de los aspectos que analizan los investigadores es la capacidad de PJ.2.1 para unirse al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar al organismo.

Los estudios de laboratorio encontraron una mayor afinidad por ese receptor en comparación con algunas variantes anteriores, una característica que podría favorecer su transmisión. Sin embargo, todavía no existen datos clínicos suficientes para determinar si produce una mayor gravedad de la enfermedad.

En su evaluación del 19 de noviembre, la OMS señaló que el riesgo adicional para la salud pública es bajo, aunque aclaró que la certeza de esa estimación es limitada debido a la información disponible.

Por qué es importante mantener la vacunación contra el Covid

Frente a la aparición de nuevos linajes, los especialistas insisten en sostener la vacunación, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Los grupos prioritarios incluyen a los adultos mayores, las personas con enfermedades preexistentes, quienes tienen el sistema inmunológico comprometido, las embarazadas y el personal de salud. Los intervalos entre dosis dependen de las condiciones de cada persona y de las recomendaciones sanitarias vigentes.

La vacunación continúa siendo una herramienta fundamental para reducir el riesgo de cuadros graves, internaciones y fallecimientos. Además, las recomendaciones de prevención incluyen ventilar los ambientes, mantener la higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando aparecen síntomas respiratorios.

La detección de PJ.2.1 en Argentina no implica, por sí sola, una nueva emergencia sanitaria. El seguimiento de su circulación y de su comportamiento permitirá conocer mejor su impacto.