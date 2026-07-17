La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 sumó una preocupación inesperada. A pocas horas del duelo entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las autoridades de Nueva York emitieron una alerta por la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales que afectan a Canadá.

La nube de humo cubrió gran parte del noreste de Estados Unidos y encendió las alarmas sanitarias en una región donde miles de hinchas ya comenzaron a llegar para vivir la definición de la Copa del Mundo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la situación representa un riesgo para toda la población y pidió evitar permanecer mucho tiempo al aire libre. "Las condiciones son insalubres para todos. No solo para las personas con asma o problemas cardíacos. Todos pueden sentir efectos en su salud", afirmó durante una conferencia de prensa.

Además, remarcó la gravedad del escenario y recomendó postergar las actividades físicas al aire libre. "Estamos llegando a un nivel de calidad del aire que es peligroso para todos los neoyorquinos. Si pensabas salir a correr hoy, mejor hacelo mañana", expresó.

Qué recomiendan las autoridades

Frente al aumento de la contaminación, las autoridades sanitarias aconsejaron permanecer en espacios cerrados siempre que sea posible y utilizar barbijo si resulta necesario salir.

El especialista en contaminación Michael Petroni aseguró al New York Post que la exposición al aire en estas condiciones puede ser muy perjudicial. "Respirar el aire en la ciudad de Nueva York es equivalente a fumar diez cigarrillos", sostuvo.

La situación ya afecta al deporte

Las consecuencias del humo ya comenzaron a sentirse en distintos eventos deportivos. El amistoso entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps fue suspendido debido a la mala calidad del aire en Chicago, una medida que refleja la magnitud del problema ambiental.

Aunque por el momento la final del Mundial entre la Selección Argentina y España continúa programada con normalidad, la evolución de las condiciones climáticas y ambientales será seguida de cerca tanto por la FIFA como por las autoridades locales.