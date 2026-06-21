Nueva Zelanda busca dar el golpe ante Egipto en el Mundial

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán este domingo por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de clasificación. El encuentro se jugará desde las 22 de Argentina en el estadio BC Place de Vancouver.

Los dos seleccionados llegan con la necesidad de sumar de a tres luego de haber empatado en sus respectivos estrenos. El conjunto oceánico igualó 2-2 frente a Irán en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada, mientras que los africanos rescataron un 1-1 ante Bélgica y mantienen intactas sus posibilidades de avanzar de ronda.

Nueva Zelanda intentará apoyarse en la experiencia de Chris Wood, Tim Payne y Michael Boxall para dar un paso importante en el torneo. El equipo dirigido por Darren Bazeley dejó una imagen positiva en su debut y buscará sostener ese rendimiento para llegar con opciones concretas a la última fecha.

Del otro lado estará un Egipto que deposita gran parte de sus expectativas en Mohamed Salah, acompañado por Omar Marmoush y Mahmoud Trézéguet. Los dirigidos por Hossam Hassan llegan fortalecidos tras el empate ante Bélgica y saben que una victoria los dejaría muy cerca de la clasificación.

Las probables formaciones serían: Nueva Zelanda con Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt y Sarpreet Singh; Chris Wood. Egipto formaría con Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour y Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush.

El partido podrá verse en Argentina a través de TyC Sports. El ganador quedará bien posicionado en una zona que también integran Bélgica e Irán, mientras que un empate mantendría abierta la pelea por los lugares de clasificación a los 16avos de final.