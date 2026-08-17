Nuevas fotos mostraron el daño que hizo la camioneta en la Pampa del Leoncito

La Pampa del Leoncito volvió a quedar en el centro de la atención este lunes 17 de agosto, luego de que se difundieran nuevas imágenes que muestran con mayor detalle las huellas provocadas hace más de una semana por el ingreso de una camioneta y una moto de enduro al Barreal Blanco, en Calingasta.

Las fotografías fueron compartidas por la página PaseAndo, que acompañó la publicación con una frase irónica: “Nuevo atractivo turístico en Barreal, San Juan, Argentina”. En las imágenes se distinguen los surcos dejados por los vehículos.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado 8 de agosto. Agustín Añó, médico de 46 años nacido en San Juan y radicado en Mendoza, ingresó a la planicie acompañado por su hijo. La camioneta avanzó cerca de 1,5 kilómetros hasta quedar enterrada aproximadamente 25 centímetros debido a la humedad y a las características arcillosas y limosas del suelo.

Durante los intentos por salir también se utilizó una moto de enduro que era transportada en el vehículo, lo que generó nuevas marcas sobre la superficie. Cuando está mojado, el terreno es especialmente vulnerable y cualquier circulación puede provocar huellas difíciles de revertir.

A más de una semana del hecho, la camioneta continúa en el lugar. La Justicia resolvió no retirarla por el momento ante el riesgo de ampliar el daño: el suelo genera un efecto de succión y el ingreso de otro vehículo para remolcarla podría dejar nuevas marcas. Entre las alternativas analizadas se mencionó incluso el uso de un helicóptero.

El impacto podría permanecer durante décadas. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, sostuvo que, por la profundidad de las huellas y los tiempos naturales de recuperación, algunas marcas podrían tardar hasta 100 años en desaparecer.

El caso es investigado por el Juzgado de Paz de Calingasta. Añó se presentó ante el juez Andrés Troche, fijó domicilio y realizó su descargo. Permanece en libertad y continúa vinculado a las actuaciones mientras se determina su responsabilidad. Cabe mencionar que la máxima sanción que se le podría aplicar en este caso sería de $1.000.000, que es el tope establecido para la falta contravencional bajo la Ley 941-R.

En paralelo, el ingreso vehicular al Barreal Blanco continúa restringido. Las autoridades estimaron que serían necesarios al menos 30 días para que el terreno recupere condiciones adecuadas, aunque la reapertura dependerá del clima y del secado natural de la superficie.