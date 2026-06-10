Un turista brasileño protagonizó una escena tan insólita como peligrosa en las Cataratas del Iguazú al arrojarse desde una pasarela para recuperar su celular que había caído al agua, en una zona de fuerte corriente y alto riesgo.

El hecho ocurrió en el sector brasileño del parque nacional y fue registrado por varios visitantes, cuyas grabaciones se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre desciende desde la estructura y queda con el agua a la altura de las rodillas mientras intenta alcanzar el dispositivo.

Un nuevo video difundido en las últimas horas permitió ver la secuencia completa desde otro ángulo, mostrando con mayor claridad el peligro que implicó la maniobra. El turista se sostuvo de la pasarela mientras enfrentaba la corriente en un sector no habilitado para el acceso del público.

Ante la mirada de decenas de personas, el hombre logró recuperar el celular y regresar por sus propios medios a la pasarela. Según trascendió, tras el episodio continuó con el recorrido turístico con normalidad.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recordaron que está estrictamente prohibido cruzar las barreras de seguridad instaladas en senderos y pasarelas, incluso para recuperar objetos personales o tomar fotografías.

Tras el incidente, personal de bomberos civiles que realiza tareas de monitoreo permanente intervino y acompañó al turista durante el resto de la visita. No se informó oficialmente si sufrió lesiones.

Las autoridades advirtieron que, ante la caída de celulares u otros objetos en zonas de difícil acceso, los visitantes deben dar aviso al personal del parque, que evalúa cada caso para determinar si es posible recuperarlos sin poner en riesgo la vida.

El episodio reavivó las advertencias sobre la importancia de respetar las normas de seguridad en uno de los principales atractivos turísticos del país, donde las condiciones naturales pueden volverse extremadamente peligrosas en cuestión de segundos.