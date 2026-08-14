Nuevas medidas de seguridad para proteger el DNI y validar la Identidad

El Ministerio de Gobierno lanzó un sistema de protección avanzada para el Documento Nacional de Identidad que integra medidas físicas y digitales de última generación. La nueva tarjeta se fabrica sobre policarbonato no comercial y utiliza técnicas de impresión en arcoíris para impedir duplicaciones. El diseño incluye fondos numismáticos con el Sol de Mayo y tramas de seguridad que se fusionan con el retrato del titular junto a un número de serie pre-personalizado.

Para reforzar la autenticidad, se incorporaron tramas de líneas ultrafinas mediante la técnica de guilloche en dos colores, modulación de ancho de línea y grabados en relieve que facilitan la comprobación al tacto. Los fondos de seguridad se entrelazan mediante técnica offset de alta resolución.

El documento presenta una ventana transparente con el retrato repetido y datos personales grabados de forma permanente por láser, incluyendo un relieve táctil sobre la fecha de nacimiento. Además, cuenta con una imagen dinámica que cambia al mover la tarjeta, una imagen fantasma y un recubrimiento líquido especial para asegurar su durabilidad.

El reverso suma elementos visuales con tinta que varía de color según la luz y representaciones de las Islas Malvinas y el Monumento a la Bandera. También se aplica una ventana transparente asimétrica diseñada como patrón de autenticación. Con el fin de ser una herramienta inclusiva, el diseño posee una marca táctil que permite a las personas con discapacidad visual distinguir ambos lados del plástico. En materia tecnológica, el ejemplar posee un chip sin contacto, tecnología NFC y un código QR cifrado que resguardan de forma encriptada la biometría, la firma y los datos filiatorios.

La tarjeta incorpora identificadores únicos como el número de credencial, número de trámite, certificado de identidad digital y soporte para firma digital, además del símbolo internacional para viajes en el Mercosur. Sobre este lanzamiento, las autoridades destacaron la "implementación de mejoras tecnológicas y nuevos estándares de seguridad para fortalecer la protección de datos personales y prevenir falsificaciones".

El proyecto se enfoca en "mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la seguridad documental y brindar mayores garantías a la ciudadanía en materia de identificación y viajes internacionales".

Respecto a los documentos vigentes, el Registro Civil aclaró que los emitidos con anterioridad "conservarán su plena validez y podrán utilizarse normalmente hasta su fecha de vencimiento" sin necesidad de renovarlos antes de tiempo.

Los ciudadanos que requieran el nuevo ejemplar para trámites de DNI o pasaporte común deben gestionar su turno por WhatsApp al 264 459-2201 o la web de Cidi. Los servicios exprés o la solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción no requieren turno y dependen de la operatividad de las delegaciones.