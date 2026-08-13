Después de nueve años de espera, Usted Señalemelo vuelve a San Juan. El trío cuyano integrado por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich se presentará este miércoles 19 de agosto en Hugo Espectáculos, donde llevará al escenario su cuarto álbum de estudio, “Términos & Condiciones”.

El show comenzará a las 21, con apertura de puertas prevista para las 20, y forma parte del “Términos & Condiciones Tour”, una gira que recorre distintas ciudades del país y propone una experiencia en vivo más cercana e inmersiva.

La presentación en San Juan representa el regreso de la banda a la provincia luego de casi una década. El recorrido nacional también incluye paradas en Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza y Neuquén, en una etapa marcada por la consolidación de Usted Señalemelo dentro de la escena alternativa en español y por su proyección internacional.

Una nueva etapa sonora

“Términos & Condiciones” profundiza la transformación artística que la banda viene desarrollando en los últimos años, con una propuesta que incorpora una mayor presencia de sonidos electrónicos, synth pop y nuevas capas de producción.

El álbum fue producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID y aborda temáticas relacionadas con los vínculos, el deseo y las tensiones propias de la vida contemporánea.

Esta búsqueda también se traslada al escenario. La banda plantea una puesta integral en la que la música se combina con una estética visual depurada para ampliar el universo conceptual del disco.

Últimas entradas disponibles

La fecha sanjuanina será el miércoles 19 de agosto de 2026, en Hugo Espectáculos. El espectáculo es para mayores de 18 años.

Las primeras etapas de venta ya se agotaron: los tickets Early Birds, que tenían un valor de $40.000, y la Preventa 1, de $45.000, ya no están disponibles. Actualmente se encuentra habilitada la Preventa 2, a $50.000, correspondiente a las últimas entradas disponibles para el show.

Una banda con raíces cuyanas

Formada por músicos mendocinos, Usted Señalemelo se convirtió en uno de los nombres destacados de la escena alternativa argentina. Su evolución musical estuvo acompañada por una creciente llegada a públicos de distintos países y por una propuesta que combina elementos del rock, el pop y la electrónica.

Con “Términos & Condiciones”, el grupo continúa ampliando esa identidad y llega a San Juan con una presentación que busca trasladar al vivo la estética y el concepto de su nuevo trabajo.