San Juan será sede del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026, una competencia que reunirá a asociaciones de distintos puntos del país desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

El certamen contará con las categorías Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino y tendrá como escenarios al Velódromo Vicente Alejo Chancay, la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y el Club Barrio Rivadavia.

La organización estará a cargo de la Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ), con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y el aval de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso.

Nueve asociaciones competirán en San Juan

Del torneo participarán ASSJ, ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua), ASO (Asociación Argentina de Sordos), UAS (Unión Argentina de Sordomudos), ASLP (Asociación de Sordos La Plata), OCS (Organización Cordobesa de Sordos), Acsor (Asociación Civil de Sordos de Rosario), Asorsafe (Asociación de Sordos de Santa Fe) y Asgba (Asociación de Sordos de Gran Buenos Aires).

La actividad comenzará el sábado 15 desde las 10:00, de manera simultánea en las tres sedes. Entre las 15:00 y las 16:00 se realizará la inauguración oficial en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Tres días de competencia y entrada gratuita

La programación continuará el domingo desde las 9:00, con una extensa jornada de partidos, mientras que el lunes 17 se disputarán los últimos encuentros establecidos en el fixture.

Desde la organización destacaron que la entrada será totalmente gratuita en las tres sedes, por lo que el público podrá acompañar a los equipos durante las distintas jornadas.

De esta manera, San Juan volverá a ser escenario de una competencia deportiva de alcance nacional, con el futsal como herramienta para promover la participación, la inclusión y el desarrollo del deporte para personas sordas.

Los equipos sanjuaninos y su fixture

Primera Masculino

El seleccionado masculino de ASSJ debutará el sábado 15 de agosto a las 10:00 frente a ACSOR, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Ese mismo día, a las 16:00, enfrentará a UAS en el mismo escenario.

El domingo 16 continuará su participación a las 9:00 ante ASORSAFE, a las 17:30 frente a ASO y cerrará la jornada a las 21:00 ante ASAM. Los tres encuentros se disputarán en Club Barrio Rivadavia.

Primera Femenino

El equipo femenino de ASSJ comenzará el sábado 15 a las 10:00 frente a OCS y volverá a jugar a las 16:00 ante ASAM. Ambos encuentros serán en Club Barrio Rivadavia.

El domingo 16 tendrá tres compromisos: a las 9:00 frente a UAS en UVT; a las 17:30 ante ACSOR en el Velódromo Vicente Alejo Chancay; y a las 21:00 frente a ASLP, también en el Velódromo.

Senior +35 Masculino

El equipo Senior de ASSJ iniciará su participación el sábado 15 a las 10:00 frente a ASLP y a las 16:00 enfrentará a OCS. Ambos partidos se disputarán en UVT.

El domingo 16 jugará a las 9:00 ante ASGBA en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y a las 17:30 frente a UAS en UVT. Su último compromiso será el lunes 17, a las 11:30, ante ASAM en el Velódromo.