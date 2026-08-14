Nueve detenidos por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba

Una investigación judicial por una presunta trama de grooming y abuso sexual de menores conmociona a Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba. La causa, encabezada por la fiscal de Instrucción de Deán Funes Analía Cepede, ya derivó en la detención de nueve hombres, entre ellos un asesor legislativo.

El expediente comenzó hace unos 20 días, a partir de la desaparición de una adolescente de 13 años. A medida que avanzó la investigación, los investigadores pudieron establecer que los abusos habrían ocurrido durante al menos cinco meses y detectaron tres menores como víctimas.

La causa contempla acusaciones por grooming, es decir, el contacto a través de medios tecnológicos con fines sexuales, y en algunos casos también por abuso sexual con acceso carnal.

Alimentos como forma de pago

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas.

Según explicó la fiscal Cepede, los acusados no les entregaban dinero a las menores. Como retribución, recibían alimentos básicos, principalmente gaseosas y sándwiches.

“La retribución era paupérrima. Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta”, explicó la funcionaria en declaraciones a Cadena 3.

Cepede describió la situación social de las víctimas como un contexto marcado por la necesidad y sostuvo: “Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre”.

Investigan los implantes anticonceptivos

Otro elemento que encendió las alarmas durante la investigación surgió de las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las menores en el Polo de la Mujer.

Las tres víctimas, que actualmente tienen entre 13 y 14 años, manifestaron que tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía al menos dos años, es decir, desde cuando tenían aproximadamente 11 años.

La fiscal confirmó que las tres menores mencionaron durante las entrevistas que contaban con este tipo de implante.

El dato será investigado para determinar en qué circunstancias fueron colocados los dispositivos y quiénes intervinieron en esos procedimientos.

“Eso también es materia de investigación. Nos genera preocupación porque una menor de esa edad debería contar con un adulto responsable y entender qué procedimiento se le está realizando”, advirtió Cepede.

La fiscal aclaró que la investigación no cuestiona el acceso de las menores a métodos anticonceptivos, sino las circunstancias en las que habrían sido colocados.

“Lo que me llama la atención es que hablamos de tres menores que se colocaron un método anticonceptivo cuando ni siquiera tenían edad para consentir una relación sexual”, señaló.

No descartan nuevas detenciones

Hasta el momento, nueve hombres fueron detenidos y quedaron vinculados a la investigación. Algunos enfrentan acusaciones por grooming, mientras que otros también están imputados por abuso sexual con acceso carnal.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y no descarta que pueda haber nuevas detenciones.

Cepede también remarcó la particularidad del lugar donde se desarrolla la investigación: “Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce”.

El avance de la causa busca establecer cómo se desarrollaba la trama, identificar a todos los involucrados y determinar las eventuales responsabilidades de quienes pudieron haber tenido contacto con las menores, tanto en el ámbito de los acusados como en otros espacios que quedaron bajo análisis judicial.