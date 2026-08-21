Nueve detenidos tras los incidentes después del partido de Rosario Central y San Pablo

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Corinthians en la Neo Química Arena, pero el resultado deportivo quedó opacado por los graves incidentes que se produjeron después del partido.

La tensión comenzó a crecer una vez finalizado el encuentro, cuando se registraron cruces verbales y agresiones entre hinchas de ambos equipos. La Policía Militar de San Pablo debió intervenir ante el desborde de la situación.

Según medios brasileños, los incidentes se originaron cuando simpatizantes de Corinthians provocaron a los hinchas de Rosario Central, que todavía permanecían en su sector a la espera de la autorización para abandonar el estadio.

El operativo de seguridad había mantenido separados a los grupos durante el partido, pero tras el pitazo final los enfrentamientos se intensificaron.

Como consecuencia de los disturbios, nueve personas fueron detenidas: cinco argentinos y cuatro brasileños. Todos fueron trasladados a dependencias judiciales ubicadas dentro de la propia Neo Química Arena.

Los detenidos quedaron a disposición del Jecrim, el Juizado Especial Criminal que interviene en hechos ocurridos durante espectáculos deportivos.

El partido había terminado con la clasificación de Corinthians a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño se impuso 1-0 con un gol de Breno Bidon a los 34 minutos del segundo tiempo.

Los incidentes posteriores empañaron la clasificación del conjunto paulista y marcaron el cierre de la participación de Rosario Central en el torneo continental.