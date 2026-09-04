Nueve menores de edad entraron a una finca y robaron en banda en Caucete

Un violento asalto conmocionó a los trabajadores de la Finca Mulet durante las horas de la siesta, cuando un grupo integrado por nueve a 10 menores ingresó de forma ilegal al predio. Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, acorralaron a la víctima mientras realizaba sus labores habituales.

En medio de la agresión, uno de los atacantes le apuntó directamente con un arma para exigirle la entrega de sus pertenencias, logrando sustraerle una horqueta, una pala de trabajo y su documento nacional de identidad antes de escapar del lugar.

La denuncia del damnificado activó una rápida investigación policial que contó con la debida intervención del Segundo Juzgado de Menores. Gracias a los datos recopilados, los uniformados procedieron a realizar una serie de allanamientos en diversas viviendas ubicadas en las manzanas E, B y F del Barrio Cura Brochero, logrando resultados sumamente positivos para el esclarecimiento del hecho delictivo.

Durante los procedimientos en los domicilios señalados, las autoridades lograron recuperar parte de los elementos sustraídos y secuestraron dos palas tipo de puntear, confeccionadas con mango de madera y punta de acero.

Asimismo, los efectivos policiales incautaron las prendas de vestir que utilizaron los asaltantes durante el robo y el arma empleada para amedrentar al trabajador, descrita como un rifle de aire comprimido de color negro, marca SNOWPEAK, calibre 5.5, equipado con alza, guión, mira y culata de plástico. Tras el operativo, todos los objetos recuperados fueron trasladados de inmediato a la sede policial correspondiente, mientras que los menores de edad involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.