El Real Madrid tiene la primera oportunidad de quedar solo en la punta de la Champions League. Recibirá al PSV este martes 24 de noviembre a las 17 de la Argentina. Hasta un empate le alcanzaría para superar por un día al PSG, que también ganó sus cuatro partidos, lidera por diferencia de gol y recién jugará el miércoles 25 ante la Roma.

La quinta fecha tendrá 18 partidos repartidos en dos tardes. Uno de los más atractivos para seguir desde la Argentina se jugará el martes en Italia. A la misma hora que el Madrid, el Como de Nico Paz recibirá al AEK de Atenas después de ganarle 9-1 al Lens en Francia, un resultado que lo dejó cuarto en la tabla.

Nico Paz y el compañero que va por una marca de Haaland

En cuatro fechas, el Como hizo 19 goles y el argentino participó directamente en ocho. Marcó tres y dio cinco asistencias, más pases de gol que cualquier otro jugador del torneo. Solo el PSG, con 20 tantos, convirtió más que el conjunto italiano.

Ante el AEK, el delantero griego del Como, Tasos Douvikas, tendrá la oportunidad de alcanzar una marca frente a un club de su país. Hizo al menos un gol en cada uno de sus primeros cuatro partidos de Champions. Si vuelve a convertir, igualará los cinco encuentros seguidos con gol desde el debut que consiguieron Erling Haaland, Diego Costa y Alessandro Del Piero.

El martes habrá que elegir entre Madrid, Como, Londres y Manchester

La jornada empezará a las 14.45 con Galatasaray ante Aston Villa y Bodø/Glimt frente al LASK. Al Villa le toca una visita exigente en Estambul. El Galatasaray ganó sus últimos tres partidos en casa contra equipos ingleses, dos de ellos frente al Liverpool.

A las 17, mientras juegan el Madrid y el Como, el Arsenal recibirá al Borussia Dortmund en Londres. Apenas los separa un punto. Los ingleses suman diez y pueden alcanzar a los dos punteros si ganan y los resultados los acompañan. El Dortmund, con nueve, tiene la oportunidad de pasar a su rival.

A esa misma hora, el Manchester City recibirá al Napoli. Haaland ya enfrentó tres veces al equipo italiano, dos con el Salzburgo y una con el City. Le marcó en los tres partidos y sumó cuatro goles. Feyenoord-Porto, Leipzig-Lens y Slovan Bratislava-Betis completan el programa del martes.

El miércoles, la pelea por los octavos pasa por Brujas

El Barcelona abrirá la tarde del miércoles a las 14.45, de visita ante el Sabah en Azerbaiyán. En paralelo, el Villarreal jugará contra el Slavia Praga. A las 17 será el turno del PSG frente a la Roma, que apenas ganó uno de sus últimos once partidos como visitante en la Champions.

A esa hora también se medirán el Brujas y el Liverpool. Los dos tienen nueve puntos y la misma diferencia de gol (+4). El Liverpool ocupa el octavo puesto porque convirtió 14 goles, tres más que los belgas. Si la fase terminara hoy, los ingleses pasarían directo a octavos y el Brujas tendría que jugar un repechaje.

Los otros cinco cruces del miércoles serán Atlético de Madrid-Viking, Inter-Stuttgart, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe, Lille-Bayern Múnich y Sporting de Lisboa-Manchester United. El Atlético y el Viking llegan igualados en cuatro puntos. Después de esta jornada, a cada equipo le quedarán tres partidos para definir su clasificación.