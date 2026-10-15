Las cuadrillas operativas modificaron el esquema del circuito vehicular en la zona de las obras viales. Extendieron el corte del anillo interno de la Circunvalación, esta vez en calle Urquiza y se podrá reincorporar recién en calle 9 de Julio.

Las tareas forman parte de un megaproyecto de recuperación asfáltica total que contempla una inversión provincial de $15.700.000.000. La intervención integral comprende la repavimentación, bacheo profundo y sellado en los 16 kilómetros del trazado general de la arteria principal.

El plan de trabajo tiene un plazo estimado de ejecución de 180 días corridos con labores continuas tanto de día como de noche. El avance paulatino de la maquinaria pesada demandará nuevos traslados periódicos en los ingresos y egresos a las rampas del viaducto.