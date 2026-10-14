Unión de Villa Krause tuvo un cambio de programación para la revancha ante Atlético Palmira por la segunda fase del Torneo Regional Amateur. El partido, que inicialmente estaba previsto para el domingo, se disputará finalmente este sábado 17 de octubre desde las 20.30 en Mendoza.

El encuentro se jugará en el estadio José Guillermo Castro y tendrá al Azul con una ventaja importante en la serie. El conjunto sanjuanino se impuso 3-1 en el partido de ida y buscará sostener esa diferencia como visitante para avanzar a la siguiente instancia.

El cambio modifica los planes del equipo de Villa Krause, que tendrá un día menos de preparación antes de viajar a Mendoza. Pese al resultado favorable conseguido en San Juan, Unión deberá completar los 90 minutos restantes para asegurar la clasificación.

Unión llega con una ventaja de dos goles

El Azul consiguió una diferencia importante en el primer partido de la llave al superar 3-1 a Palmira en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Ese resultado le permite afrontar la revancha con mayor margen, aunque una derrota por dos goles podría llevar la definición a otra instancia según el reglamento de la competencia.

Palmira, por su parte, necesitará aprovechar la localía para revertir una serie que comenzó cuesta arriba en San Juan.

El encuentro del sábado definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por el ascenso dentro de la Región Cuyo del Regional Amateur.

Desamparados mantiene su partido para el domingo

El cambio en la programación de Unión no modificó la agenda de Sportivo Desamparados, el otro representante sanjuanino que continúa en competencia.

El Puyutano recibirá a San Carlos de Mendoza el domingo 18 de octubre desde las 20.30 en el Serpentario.

Desamparados tendrá que remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida disputado en Mendoza. A diferencia de Unión, llegará a la revancha obligado a ganar para mantenerse en carrera.

De esta manera, el fútbol sanjuanino tendrá dos jornadas consecutivas de definiciones: Unión buscará su clasificación el sábado en Mendoza y Desamparados intentará revertir su llave el domingo como local.