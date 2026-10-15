GeominLab inauguró este miércoles un laboratorio geoquímico y metalúrgico en el Parque Industrial Pocito, con una inversión de US$2,5 millones, 24 técnicos entre empleos directos e indirectos y capacidad para procesar alrededor de 15.000 muestras de roca por mes. La instalación brindará servicios de análisis a empresas mineras y exploradoras, en una provincia donde parte de las muestras todavía se envía a otros puntos del país y al exterior.

El establecimiento cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados y capacidad para realizar hasta 45.000 ensayos mensuales. Es el segundo laboratorio especializado en servicios para la minería que abre en San Juan en menos de seis meses. Afirman que es el primero con esa capacidad, de acuerdo a la maquinaria especial con la que cuentan.

La iniciativa surgió del ingeniero Gustavo Zabala y su esposa, Marisa Martínez, y sumó como inversores a la familia Karsten, un grupo inversor a nivel nacional. La empresa tiene aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y certificación ISO 9001, mientras trabaja para completar el proceso de acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025. Según explicó Martínez, todavía no habían realizado pruebas piloto con empresas y la inauguración marca el comienzo de una nueva etapa para recibir clientes.

La empresa surgió de la amistad de las "mamis del colegio". Durante muchos años del ingeniero Gustavo Zabala, soñó con esto. Su esposa, Marisa Martínez siempre lo apoyó y le contó a su amiga del grupo de mamis del colegio Brenda Karsten sobre este sueño. Brenda es la segunda generación de una familia empresaria- inversora. Los Karsten. Tras pensar el proyecto, se juntaron con su tío Hermann Karsten en Mendoza y café de por medio, lo convencieron de invertir en San Juan. El empresario vio el potencial y el grupo terminó invirtiendo 2 millones y medio de dólares en el proyecto.

“Nosotros no conseguimos el crecimiento individual si no estamos integrados al crecimiento de una comunidad que nos integra y a la que nosotros integramos”, expresó Hermann Rodolfo Karsten, lñider del grupo inversor. Hermann Rodolfo Karsten en la inauguración de GeominLab en Pocito. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por su parte, Brenda Karsten recordó que “hicimos realmente un proyecto faraónico en nueve meses desde que empezamos a buscar el terreno”, afirmó.

Brenda Kartsen en la inauguración de GeominLab. (Foto: DIARIO HUARPE)

El ingeniero Gustavo Zabala, responsable del área técnica, vinculó la apertura con un objetivo que había compartido durante años con colegas del sector. Según relató, la posibilidad de dejar la relación de dependencia y construir un emprendimiento propio era un sueño recurrente.

“Para eso me entrenó la minería”, sostuvo al agradecer a quienes acompañaron el proyecto.

La inauguración de GeominLab en Pocito. (Foto: DIARIO HUARPE)

Zabala cuenta con más de 30 años de experiencia en la actividad minera y trabajó en operaciones como Veladero. Uno de los desafíos que busca atender con el nuevo laboratorio es la necesidad de reducir los tiempos y las dificultades que enfrentan las empresas cuando deben enviar muestras fuera de San Juan para obtener resultados.

Marisa Martínez contó la historia de GeominLab a DIARIO HUARPE.

Marisa Martínez explicó a DIARIO HUARPE que la firma desarrollará “análisis de muestras y ensayos geoquímicos y metalúrgicos” destinados a empresas mineras y exploradoras. También señaló que el diferencial estará en los servicios metalúrgicos, que permiten estudiar procesos para mejorar la recuperación de los minerales. La empresaria afirmó que actualmente cuentan con 24 técnicos, entre personal directo e indirecto, y que proyectan ampliar el equipo a medida que crezca la actividad.

Por su parte, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, destacó que "esto significa es confianza, confianza en una en una provincia que que hace tiempo ya está haciendo las cosas muy bien".