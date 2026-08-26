En una competencia donde cada respuesta puede sumar puntos y cada segundo cuenta, los estudiantes también tienen sus propios rituales. Para enfrentar la segunda instancia de UPD, Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, dos equipos sanjuaninos llegaron con una estrategia que nada tenía que ver con las preguntas: las cábalas. Mientras uno apostó por renovar el look, el otro decidió mantener una prenda que ya había acompañado su debut.

El Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, de Santa Lucía, estuvo representado por Paula Atencio y Mateo Tejada, de 5° 3ª, quienes integraron el equipo azul. Para esta nueva jornada, uno de los participantes llegó con un cambio de look que rápidamente llamó la atención de los conductores. El detalle no pasó inadvertido y se convirtió en uno de los primeros momentos distendidos de la competencia.

Enfrente estuvo el equipo naranja, integrado por Mariano Ponce y Camila Guerra, de 5° 1ª de la Escuela Jorge Washington, de Pocito. En este caso, la estrategia fue diferente: repetir la vestimenta de la primera instancia. El mismo chaleco volvió a escena como una cábala para atraer la suerte y acompañar al equipo en un nuevo desafío.

Más allá de las prendas, la competencia volvió a poner a prueba los conocimientos de los estudiantes. Geografía, arte, lengua, matemática, historia, ciencia y deportes fueron algunas de las áreas que aparecieron a lo largo de la jornada, a través de diferentes juegos y modalidades.

Las cábalas fueron protagonistas de la segunda instancia de UPD. FOTO HUARPE.

La ruleta de preguntas abrió el desafío, con la posibilidad de responder con opciones o arriesgarse a contestar sin ellas para conseguir el doble de puntos. Después llegaron el verdadero o falso, la unión de conceptos y el tradicional Tutti Frutti, que en esta oportunidad también incorporó categorías relacionadas con las materias escolares.

La jornada tuvo además un espacio para que cada institución mostrara parte de su vida cotidiana. Los estudiantes presentaron videos de sus escuelas, recorrieron aulas, bibliotecas, espacios de arte, patios y otros sectores que forman parte de su día a día. Así, la competencia también permitió conocer un poco más de las comunidades educativas que participan de UPD.

En el tramo final apareció uno de los momentos de mayor tensión: la lluvia de preguntas. Con tiempo limitado y sin opciones de respuesta, los participantes tuvieron que apelar rápidamente a sus conocimientos para sumar los últimos puntos.

Entre aciertos, errores, nervios y algunas respuestas que quedaron para la anécdota, ambos equipos completaron una nueva jornada de competencia. Las cábalas acompañaron el desafío hasta el final: un nuevo look de un lado y el ya conocido chaleco del otro.

Finalmente, llegó el momento de revelar quién continuaba en carrera. El equipo naranja, integrado por Mariano Ponce y Camila Guerra, de 5° 1ª de la Escuela Jorge Washington, obtuvo 20 puntos y pasó a la siguiente ronda de UPD. El equipo azul, conformado por Paula Atencio y Mateo Tejada, de 5° 3ª del Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, cerró la jornada con 15 puntos.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.