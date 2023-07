¡Nuevo mes, nuevos estrenos en Netflix! Conoce lo que se verá desde agosto

La plataforma de Netflix se prepara para recibir el próximo mes con un aluvión de contenidos emocionantes. La empresa de cine demuestra una vez más su compromiso de proporcionar un variado catálogo de entretenimiento y calidad, ofreciendo una mezcla única de emocionantes aventuras, dramas cautivadores y series que tocan el corazón. Conoce las opciones variadas que se podrán apreciar a partir del mes de agosto del 2023.

Entre las novedades más esperadas de Netflix, los fanáticos pueden deleitarse con el live-action del popular anime One Piece, prometiendo llevar la acción y aventura a nuevas cotas. Además, el director argentino, Pablo Trapero, presentará varias de sus obras cinematográficas, lo que seguramente cautivará al público local. Por otro lado, para los adolescentes, se estrena la segunda temporada de Heartstopper. Quienes aman la acción y espionaje, podrán optar por la nueva película protagonizada por la talentosa actriz israelí Gal Gadot.

Infantiles

Las Tortugas Ninja - 1 de agosto.

Stuart Little 2: La aventura continúa - 1 de agosto.

Stuart Little, Un Ratón en la Familia - 1 de agosto.

Clifford, el gran perro rojo - 2 de agosto.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 8 - 7 de agosto.

Mech Cadets - 10 de agosto.

LEGO DREAMZzz - 11 de agosto.

Dora y la ciudad perdida (15/8/2023)- 15 de agosto.

Madagascar - 16 de agosto.

Un jefe en pañales - 16 de agosto.

Trolls - 16 de agosto.

Mi papá el cazador intergaláctico: Temporada 2 - 17 de agosto.

El Rey Mono - 18 de agosto.

Películas

Llámame por tu nombre - 1 de agosto.

Pasajeros - 1 de agosto.

Mi boda con un fantasma - 10 de agosto.

Agente Stone - 11 de agosto.

Rocketman - 15 de agosto.

Orgullo y prejuicio - 15 de agosto.

Ted - 16 de agosto.

Gladiador - 16 de agosto.

Elefante blanco - 18 de agosto

Leonera - 18 de agosto

Carancho - 18 de agosto

Mundo grúa - 18 de agosto

¡No estás invitada a mi bat mitzvá! - 25 de agosto.

El club de los lectores criminales - 25 de agosto.

Elijo Amor - 31 de agosto.

Series

Heartstopper: Temporada 2 - 3 de agosto.

El abogado del Lincoln: Temporada 2 - Parte 2 - 3 de agosto.

Las últimas horas de Mario Biondo - 3 de agosto.

Seducción fatal: Volumen 2 - 4 de agosto.

Zombiverso (producción coreana) - 8 de agosto.

Medicina letal - 10 de agosto.

Con tacto especial (producción coreana) - 12 de agosto.

El Elegido - 16 de agosto.

En casa de los Fury - 16 de agosto.

La familia Upshaw: Parte 4 - 17 de agosto.

La chica enmascarada (producción coreana) - 18 de agosto.

The Walking Dead: Temporada 11 - 20 de agosto.

El ultimátum: Decir sí o decir adiós - Temporada 2 - del 23 al 30 de agosto.

Ragnarök: Temporada 3 - 24 de agosto.

¿Quién es Erin Carter? - 24 de agosto.

A la caza de espíritus malignos - 26 de agosto.

One Piece - 31 de agosto.

Documentales

Al descubierto: Volumen 3 - del 1 a 22 de agosto.

Al descubierto: Jake Paul, el Chico Problema - 1 de agosto.

Intoxicación: La cruda verdad sobre nuestra comida - 2 de agosto.

Mark Cavendish: Imparable - 2 de agosto.

Las damas primero: Mujeres en el hiphop - 9 de agosto.

Depp vs. Heard - 16 de agosto.

Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules - 30 de agosto.

Anime

Resident Evil: Infierno - 1 de agosto.

Paprika: El reino de los sueños - 1 de agosto.

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2) - 8 de agosto.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del distrito de entretenimiento - 11 de agosto