Nuevo millonario: un sanjuanino jugó a la Quiniela y se ganó $25.000.000

La suerte se hizo presente en la provincia de San Juan con un premio que cambió la vida de un apostador local. Durante el último sorteo de la Quiniela, una persona logró adjudicarse la suma de $25.000.000 tras acertar las cuatro cifras que salieron a la cabeza. El número favorecido fue el 1726, permitiendo que el jugador obtuviera esta importante cifra millonaria.

La jugada se realizó en la Agencia Nº 625, cuya propietaria es Daniela Barragán,. El local se encuentra situado en el departamento Capital, donde la noticia generó sorpresa y alegría entre los vecinos. Los responsables del comercio celebraron haber entregado el ticket ganador, que se suma a la lista de grandes aciertos registrados en la zona.

El impacto de este premio destaca la vigencia de los juegos de azar en la comunidad sanjuanina. El ganador, cuya identidad se mantiene en reserva, logró la combinación exacta necesaria para obtener el primer puesto del tablero, transformando su boleta en un capital de $25.000.000 de manera inmediata,.