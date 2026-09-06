Nuevo millonario: un vecino de Rivadavia se ganó $23.500.000 en la Quiniela

Un golpe de suerte cambió la noche de un apostador en la provincia de San Juan al obtener un pozo de $23.500.000 mediante una redoblona de tres cifras en el juego provincial.

El boleto que resultó premiado fue comercializado en la agencia 242/000, situada en la localidad de Rivadavia, según comunicaron representantes de la Caja de Acción Social. La identidad de la persona beneficiada se mantiene sin revelar hasta el momento.

Esta retribución económica corresponde a La Max, una prestación que otorga la entidad oficial a los jugadores que efectúan apuestas de Quiniela por montos de dinero que superen los $5.000. La mecánica operativa del juego se basa en una redoblona de tres cifras con tres cifras ubicadas dentro de los primeros cinco premios del extracto oficial, esquema que otorga la compensación económica fijada para este formato.

La boleta confeccionada en Rivadavia alcanzó el acierto requerido para transformarse en el cobro de 23,5 millones de pesos, cifra que se posiciona como una marca destacada para la persona favorecida. Desde la Caja de Acción Social señalaron que "en las próximas horas se conocerán los detalles definitivos de la jugada y se avanzará con la correspondiente confirmación del ganador".

De este modo, una apuesta radicada en el departamento rivadaviense derivó en una gratificación financiera de relevancia, constituyendo una de las entregas más significativas otorgadas en el último tiempo por la variante La Max.