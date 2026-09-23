Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue la salud de la diva

El sanatorio Mater Dei emitió un informe actualizado firmado por el doctor Enrique Echagüe respecto al estado de salud de la diva de la televisión. De acuerdo con el reporte de la institución médica, la paciente experimenta una mejora progresiva día a día de la neumopatía que causó su ingreso, mostrando un avance positivo en su recuperación.

La estrella televisiva de 99 años permanece en el establecimiento médico desde el pasado viernes 18 de septiembre. Para asegurar un control riguroso de su cuadro respiratorio, los profesionales determinaron que se mantendrá internada durante las próximas jornadas para completar el esquema preventivo prescrito.

En el programa Intrusos, el periodista Adrián Pallares aportó detalles sobre las actividades cotidianas de la conductora dentro de la clínica. Señaló que realiza ejercicios de kinesióloga dos veces por jornada, se encuentra sentada, mira televisión y mantiene un ánimo elevado durante el proceso.

El entorno familiar cercano de la celebridad expresó un gran alivio ante la respuesta del tratamiento. Según revelaron sus allegados, el objetivo central es concluir la administración de antibióticos directamente en el sanatorio con el fin de prevenir cualquier posible complicación.

Familiares como sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, acompañados por su bisnieta Ámbar de Benedictis, han acudido al centro asistencial de la calle San Martín de Tours. Mientras tanto, la nieta de la diva continúa al frente de las emisiones televisivas durante la recuperación de la conductora.

Este episodio médico ocurrió pocos días después de que la presentadora recibiera el alta el pasado domingo 13 de septiembre por una bronquitis previa. Las próximas evaluaciones médicas definirán cuándo estará en condiciones de regresar a su residencia de la avenida del Libertador.