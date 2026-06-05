El Ministerio de Salud de la Nación oficializó un nuevo sistema digital para la dispensa de medicamentos que modificará la forma en que los pacientes retiran sus tratamientos en las farmacias. A partir de la implementación de la Resolución 638/2026, los establecimientos deberán validar electrónicamente la identidad de cada persona que reciba medicamentos y registrar toda la operación en plataformas digitales.

La normativa establece que las farmacias deberán incorporar sistemas de gestión digital capaces de autenticar la identidad de los pacientes mediante herramientas como el token digital y otros mecanismos equivalentes. El objetivo es integrar la entrega de medicamentos al esquema nacional de receta electrónica, desde la prescripción médica hasta la dispensa final.

Uno de los cambios más importantes es que los medicamentos también podrán ser retirados por terceros autorizados. En esos casos, el paciente deberá otorgar una autorización o credencial digital válida, mientras que la farmacia tendrá la obligación de registrar los datos de la persona que efectivamente retire el producto.

La resolución dispone además la eliminación progresiva de los registros en papel. Toda la información vinculada a la entrega y facturación de medicamentos deberá conservarse en formato digital para servir como respaldo ante auditorías, reclamos o eventuales controversias.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la iniciativa busca fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, mejorar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de salud y brindar mayores garantías de seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales involucrados en el proceso.

Las farmacias de todo el país contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas informáticos y procedimientos internos. Una vez cumplido ese período de adaptación, la validación digital pasará a ser obligatoria y reemplazará definitivamente los mecanismos físicos que todavía se utilizan en gran parte del sector.

La medida se enmarca en el proceso de digitalización del sistema sanitario argentino, que en los últimos años avanzó con la implementación de la receta electrónica y la modernización de los mecanismos de control para la prescripción y entrega de medicamentos.