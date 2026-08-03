Nuevo tipo de estafa: rompen el espejo del auto y roban datos bancarios

La delincuencia combina ahora el daño físico con el engaño digital para vulnerar la seguridad de los conductores. El proceso comienza cuando el dueño de un vehículo estacionado descubre que le rompieron un espejo retrovisor. Junto al daño, suele aparecer un mensaje manuscrito donde el supuesto autor ofrece disculpas y deja un número de celular para coordinar el intercambio de datos del seguro.

Cuando el damnificado se comunica por WhatsApp, recibe un enlace destinado supuestamente a gestionar el pago del arreglo. Sin embargo, ese link dirige a una página web falsa que imita la estética de un banco o una billetera virtual. Al ingresar el usuario y la clave, la persona entrega el acceso total a sus fondos bancarios.

Expertos en seguridad informática definen esta técnica como pretexting, ya que se fabrica un escenario real para que el engaño parezca lógico. El impacto del daño físico genera una reacción rápida en la víctima, quien suele actuar sin verificar la identidad del contacto.

Para evitar caer en este fraude, se recomienda no ingresar a enlaces enviados por desconocidos. En caso de haber accedido, es fundamental cambiar las claves de homebanking inmediatamente y bloquear las tarjetas. También se debe realizar la denuncia correspondiente llamando a la línea 134 del Ministerio de Seguridad o en la comisaría más cercana.