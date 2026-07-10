El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa con la ejecución del Plan de Pavimentos Urbanos en el microcentro de la ciudad de San Juan. En el marco de las obras, se habilitaron nuevos frentes de trabajo que implicarán cortes y restricciones al tránsito en distintas arterias de Capital.

Actualmente, las tareas se concentran sobre calle Jujuy, en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Mitre. Durante la jornada se realiza la colocación de la nueva carpeta asfáltica, por lo que la circulación permanecerá restringida mientras se desarrollan los trabajos.

En paralelo, comenzó una nueva etapa de intervención sobre calle Güemes, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida. Allí se llevan adelante tareas de limpieza y arenado de la calzada, una instancia previa indispensable antes de la colocación del nuevo pavimento, por lo que también habrá afectación al tránsito en ese sector.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que las obras forman parte del Grupo 5 del programa provincial de pavimentación urbana, que contempla la renovación de más de 80.000 metros cuadrados de calzada en el microcentro sanjuanino.

Hasta el momento, ya concluyeron las tareas previstas sobre calle Caseros, en los cuatro tramos comprendidos entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín. También finalizaron los trabajos en los cuatro tramos intervenidos sobre calle Aberastain, entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín.

En cuanto a calle Jujuy, además del frente actualmente en ejecución, ya fueron pavimentados los sectores comprendidos entre Santa Fe y Mitre, entre Mitre y avenida Ignacio de la Roza, y entre avenida Ignacio de la Roza y Rivadavia.

Las autoridades señalaron que el plan se desarrolla de manera progresiva para reducir al mínimo el impacto sobre el tránsito vehicular, el transporte y la actividad comercial del microcentro. Una vez concluidas las intervenciones, las calles ofrecerán mejores condiciones de circulación, mayor seguridad vial y una infraestructura renovada para vecinos, comerciantes y las miles de personas que diariamente transitan por el centro de la ciudad.

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