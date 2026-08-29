El próximo sábado 29 de agosto -a partir de las 19 hs.- el Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan será el escenario de un hito cultural para la escena local. Se llama “El encuentro del folklore", organizado por Registro 360, el evento propone una noche de música, danza y profunda conexión con las raíces cuyanas y andinas, reuniendo a exponentes de una nueva generación artística que viene pisando fuerte tanto en la provincia como a nivel nacional.

Entre los protagonistas de la velada, estarán los jóvenes de la banda de rock y folklore fusión llamada Whipala. Este grupo liderado por Marcelo Páez, subirá a escena con la potencia de su estilo que fusiona el rock nacional con ritmos criollos y sonidos andinos. El grupo se encuentra presentando su flamante disco "Raíces", producido en la provincia y grabado en Chile. Según adelantó Páez, este material profundiza en la música andina (con charangos y vientos) y adelanta temas de su autoría como "¿Por qué no se van del país?" (una reflexión lírica sobre valorar lo propio frente a la mirada extranjera, que cuenta con la participación de Jorge González de Los Prisioneros) y "Tukuy", consolidando un puente sonoro entre los Andes, Cuyo y el rock.

Por su parte, el cantautor jachallero Nico Balmaceda, está atravesando un momento consagratorio tras dejar una marca histórica a nivel nacional. Al haber ganado el Pre Cosquín 2026 dentro del rubro "Canción Inédita" con su obra "De dónde vengo yo", por un lado y por otro, obtuvo el Primer Premio con el mismo rubro en el Festival Nacional de Baradero 2025 con la canción "Ramón Acuarela", un huayno lento dedicado a homenajear a los artistas de su Jáchal natal.

Mientras que la joven formación de El Sietecincuenta, traerá su repertorio y su gran paso por la Expo-Rural de Buenos Aires, consolidando una propuesta festiva caracterizada por guitarras, bombos y un auténtico clima de peña que invita a la comunidad a unirse mediante la canción popular.

Además, la puesta no solo se reducirá a interpretación musical, porque al ritmo de las canciones, se ensamblarán distintas coreografías de la mano de la Compañía “El Cuyum”, la “Escuela de Danzas AMAN” y la “Academia Semillas de Vida”, desplegando color y movimiento desde distintos rincones de la provincia.

En contacto con DIARIO HUARPE, Marcelo Páez detalló sobre los fundamentos de este espectáculo: “Nos hemos querido juntar para festejar el día del folklore, y como hace poco estamos desandando lo que es ‘Raíces’, un disco con un nuevo concepto sonoro que estamos trabajando. Seguimos, sí por supuesto, fusionando, pero metiendo sonidos andinos, con charango y vientos andinos. La música andina no solamente está abrazando al norte, sino que también abraza a Cuyo. Históricamente los caminos del Inca llegaron a Cuyo, por ende, los instrumentos andinos también se hicieron presentes”, contó el vocalista de Whipala.

Para cerrar, este encuentro no es solo una sumatoria de talentos sobre las tablas, sino un manifiesto generacional de artistas que eligen abrazar su historia, revalorizar lo propio y expandir los límites del folclore hacia nuevos horizontes sonoros sin perder la esencia de la tierra.

En detalle

El encuentro de folklore. Sábado 29 de agosto, a partir de las 19 hs. Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan (Mitre 41 este). Entradas generales a $10.000 disponibles a través de la plataforma oficial Avantii.com.ar.







