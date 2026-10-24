La organización de las competencias de BMX en la provincia de San Juan dio a conocer la actualización oficial de los horarios y del cronograma de actividades para este domingo 25 de octubre. La jornada deportiva concentrará la definición del Campeonato Iberoamericano para las Categorías Challenger (Round 7) y el inicio de las competencias correspondientes a la Copa Latinoamericana (Round 8).

Las actividades en pista comenzarán a primera hora de la mañana para dar continuidad al Campeonato Iberoamericano. A las 8:30 se disputará la continuación de la segunda manga del Round 7 para las Categorías Challenger, donde se aclaró que los pilotos competirán únicamente en dos mangas antes de clasificar a las finales. Posteriormente, a las 9:30, se llevará a cabo la ceremonia de premiación para las categorías Camicletas y Escuela del Round 7.

Inicio de la Copa Latinoamericana y categorías Championship

El desarrollo del certamen avanzará a media mañana con la apertura oficial de la Copa Latinoamericana (Round 8). De 10:00 a 10:20 está programado el período de warm up o precalentamiento en pista, reservado de manera exclusiva para los pilotos de las categorías Championship.

A partir de las 10:30 comenzará de forma efectiva la competencia oficial del Round 8 para los corredores de Championship. En este bloque, los pilotos disputarán las tres mangas clasificatorias correspondientes antes de acceder a las carreras finales de la jornada.

Cierre de jornada y premiación

La entrega de premios para los competidores de la Copa Latinoamericana se realizará al término de toda la actividad deportiva de la jornada. Desde la organización señalaron que el horario preciso del cierre estará sujeto al desarrollo a término y sin demoras de las distintas mangas clasificatorias y de las instancias finales previstas en el circuito.

La última jornada de BMX Racing con la disputa de las Copas Iberoamericana y Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross, tendrá lugar en la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, con la participación de más 400 pilotos y participantes de 12 países. La lista de delegaciones internacionales incluye a Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica, además de Argentina.

Las Copas Iberoamericana y Latina tendrán un atractivo adicional, ya que otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De esta manera, la competencia en Rawson reunirá a deportistas que buscarán sumar puntos en el camino hacia la cita olímpica.

Entradas

Costará $15.000. La venta será exclusivamente presencial. El expendio se realizará en las puertas del Club Bicicross San Juan, ubicado en la intersección de Manuel Lemos y Chino Saldaño, en Rawson. Los interesados podrán optar por el abono para todo el fin de semana o adquirir una entrada para la jornada que deseen presenciar.

Los jubilados tendrán ingreso gratuito, mientras que los niños a partir de los 10 años deberán abonar entrada. Además, quienes concurran en vehículo deberán tener en cuenta que el estacionamiento tendrá un costo diario de $10.000.

La organización está a cargo del Club Bicicross San Juan, con la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.