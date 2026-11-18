El gigante tecnológico estadounidense Nvidia, líder global en la fabricación de microchips para inteligencia artificial, reportó un desempeño financiero récord al duplicar su facturación interanual en el tercer trimestre y superar ampliamente las expectativas del mercado, mitigando temporalmente el impacto bursátil generado por el reciente escándalo que provocó la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang.

Los ingresos de la compañía treparon hasta los 115.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 103% interanual. A pesar de este sólido balance, la firma venía sufriendo un fuerte castigo en Wall Street a raíz de la salida de Huang —quien renunció tras verse involucrado en un escándalo personal con una empresaria de Singapur vinculada a una investigación por el desvío de tecnología hacia China—, un derrumbe que le hizo perder 700.000 millones de dólares en su valor de mercado.

Frente a este escenario, y tras recibir una fuerte presión y muestras de respaldo por parte de figuras como Elon Musk y el propio presidente estadounidense Donald Trump, Huang manifestó estar dispuesto a retomar el mando: "Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados", expresó a través de un comunicado.

El caso continúa escalando en el plano político e institucional. El próximo 1 de diciembre, Huang deberá comparecer ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre seguridad nacional, mientras que el consejero general de Nvidia, Tim Teter, lo hará al día siguiente.

La investigación judicial se centra en los vínculos de la exdirectiva Alice Huang y la empresa Megaspeed —bajo la lupa por presuntamente burlar los controles de exportación de chips avanzados hacia China—, un expediente que también dejó al descubierto tensiones internas dentro de la administración de Trump tras los cruces entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Departamento de Comercio.