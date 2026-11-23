La junta directiva de Nvidia anunció la reincorporación de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, apenas once días después de su renuncia. La decisión fue aprobada por unanimidad luego de una serie de reuniones con el empresario y de recibir información de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos.

La compañía aseguró que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia registraron una fuerte suba en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

El pedido de Donald Trump

La decisión llegó pocas horas después de que el presidente Donald Trump reclamara públicamente que el directorio volviera a contratar a Huang. El mandatario había expresado su respaldo al empresario y sostuvo que su liderazgo era importante para la compañía y para Estados Unidos.

El giro se produjo después de que, días atrás, el presidente del directorio, Harvey Jones, hubiera descartado la posibilidad de reincorporarlo. Durante ese período, la directora financiera Colette Kress había asumido como CEO interina y continuará en su cargo financiero.

La investigación que rodeó su salida

Huang había presentado su renuncia el 12 de noviembre, sin que Nvidia informara inicialmente los motivos. La decisión se produjo después de publicaciones periodísticas sobre una relación personal con una mujer que habría mantenido contactos con un funcionario del servicio de inteligencia chino.

Las autoridades estadounidenses no concluyeron que esa mujer hubiera realizado tareas de espionaje y China rechazó las acusaciones. Nvidia informó que un comité de directores independientes, con asesoramiento legal externo, investiga las versiones sobre una posible operación de inteligencia extranjera contra Huang.

Al anunciar su regreso, el empresario afirmó que asumía la responsabilidad con humildad y un compromiso renovado. La compañía sostuvo que considera que es la persona adecuada para conducirla.